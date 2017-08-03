Лига Европы. 3-й квалификационный этап. «Зенит» проиграл «Бней Иегуде»

«Зенит» провел ответный матч в третьем раунде квалификации к Лиге чемпионов. Петербуржцы потерпели минимальное поражение от израильской «Бней Иегуды».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

ЗЕНИТ — БНЕЙ ИЕГУДА – 0:1 (0:0)

Санкт-Петербург. 3 августа.

Стадион: «Санкт-Петербург». 45 670 зрителей.

Судья: Али Палабыйык (Турция)

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Хави Гарсия (Иванович, 81), Эрнани, Нобоа, Жирков, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба.

«Бней Иегуда»: Зубас, Тургеман, Абаши, Азуз, Бен-Ари, Гордана, Кандил (Габбай, 88), Финиш, Тчибота, Вальскис (Хозец, 60), Буцагло.

Голы: 0:1 — Буцагло (67)

Предупреждения: Кандил (62), Дриусси (85).

10 (3) удары (в створ) 10 (5)

21 фолы 16

4 угловые 4

2 офсайды 1

47 % владения мячом 53

Первый матч — 2:0

Благодаря комфортному преимуществу в первой игре Манчини выпустил на домашнюю игру с израильтянами полурезервный состав. Футболисты российской команды никак не могли забить в ворота гостей (если не считать гола из офсайда), а в середине второго тайма и вовсе пропустили: защита петербуржцев не прикрыла Буцагло, который без особых помех нанес точный удар под перекладину Лодыгина. Итальянский тренер сине-бело-голубых вынужден был выпустить Кокорина, Дриусси и Ивановича, но даже так игроки «Бней Иегуды» были близки ко второму забитому мячу: во множестве атак израильскому клубу не везло в реализации. В итоге «Зенит» потерпел домашнее поражение, но прошел в четвертый раунд квалификации за счет победы в первой встрече.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»