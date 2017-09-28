Лига Европы. 2-й тур. «Зенит» победил «Реал Сосьедад»

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева сумели забить три мяча, на что гости ответили лишь однажды.

Лига Европы. 2-й тур.

ЗЕНИТ – РЕАЛ СОСЪЕДАД

Санкт-Петербург. 28 сентября.

Стадион: «Зенит-Арена». 53000 зрителей

Судья: Андре Марринер (Англия)

«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес (Дзюба, 88), Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси (Полоз, 80), Ригони (Ерохин, 74).

«Реал Сосьедад»: Рульи, Арсальюс, Элустондо, Льоренте, де ла Белья, Хаби Прието (Хуанми, 65), Пардо (Ильяраменди, 74), Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес (Жозе, 61).

Голы: 1:0 – Ригони (5), 2:0 – Кокорин (24), 2:1 – Льоренте (41), 3:1 – Кокорин (60).

8 (3) удары (в створ) 12 (7)

11 фолы 10

4 угловые 7

2 офсайды 1

35 % владения мячом 65

В дебюте первого тайма счет открыл аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. В середине тайма Александр Кокорин удвоил преимущество сине-бело-голубых. Однако, в концовке первой половины встречи точным ударом отметился Диего Льоренте и сократил разницу в счете. Вторые 45 минут подарили болельщикам достаточное количество опасных моментов с обеих сторон, но забили вновь хазяева: Александр Кокорин оформил дубль с передачи Бранислава Ивановича. «Зенит» победил набрал максимальное количество очков в двух турах.

Голы:

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник Футбол