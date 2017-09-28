Лига Европы. 2-й тур. «Зенит» победил «Реал Сосьедад»

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева сумели забить три мяча, на что гости ответили лишь однажды.
Лига Европы. 2-й тур.
ЗЕНИТ – РЕАЛ СОСЪЕДАД
Санкт-Петербург. 28 сентября.
Стадион: «Зенит-Арена». 53000 зрителей
Судья: Андре Марринер (Англия)
«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес (Дзюба, 88), Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси (Полоз, 80), Ригони (Ерохин, 74).
«Реал Сосьедад»: Рульи, Арсальюс, Элустондо, Льоренте, де ла Белья, Хаби Прието (Хуанми, 65), Пардо (Ильяраменди, 74), Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес (Жозе, 61).
Голы: 1:0 – Ригони (5), 2:0 – Кокорин (24), 2:1 – Льоренте (41), 3:1 – Кокорин (60).
8 (3) удары (в створ) 12 (7)
11 фолы 10
4 угловые 7
2 офсайды 1
35 % владения мячом 65
В дебюте первого тайма счет открыл аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. В середине тайма Александр Кокорин удвоил преимущество сине-бело-голубых. Однако, в концовке первой половины встречи точным ударом отметился Диего Льоренте и сократил разницу в счете. Вторые 45 минут подарили болельщикам достаточное количество опасных моментов с обеих сторон, но забили вновь хазяева: Александр Кокорин оформил дубль с передачи Бранислава Ивановича. «Зенит» победил набрал максимальное количество очков в двух турах.
Голы:
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 2-й тур. #ЗенитРеалСосьедад 1:0 5' Эмилиано Ригони @EmiRigoni pic.twitter.com/skklSD9nrV
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 2-й тур. #ЗенитРеалСосьедад 2:0 23' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OWx7fLnWYB
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
GIF-Г⚽Л! @RealSociedad#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 2-й тур. #ЗенитРеалСосьедад 2:1 41' Диего Льоренте @diego_2llorente pic.twitter.com/F6WVTcSoG6
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 2-й тур. #ЗенитРеалСосьедад 3:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) pic.twitter.com/hsru5RFrWc
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник Футбол