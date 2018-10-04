Лига Европы. 2-й тур. «Зенит» обыграл пражскую «Славию» в Санкт-Петербурге

Во 2-м туре Лиги Европы УЕФА «Зенит» принимал чешскую «Славию». Победу со счетом 1:0 одержал российский клуб.

Лига чемпионов. 2-й тур

ЗЕНИТ — СЛАВИЯ — 1:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 4 октября.

Стадион «Санкт-Петербург».

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).

«Зенит» Санкт-Петербург: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Мак (Кузяев, 64), Дзюба, Дриусси (Кокорин, 63).

«Славия» Прага: Коларж, Цоуфал (Фрыдрых, 83), Борил, Кудела, Соучек, Нгаду-Нгаджуй, Стох, Гушбауэр, Матоушек (Балуцэ, 53), Траоре (Дели, 89), Змргал.

Гол: 1:0 — Кокорин (80).

Предупреждения: Соучек (36), Балуцэ (60), Нету (90).

7 (2) удары (в створ) 23 (11)

7 фолы 14

2 угловые 13

7 офсайды 2

47 % владения мячом 53

В первой половине встречи команды в равной степени владели инициативой и проводили опасные атаки на ворота соперника. В целом первый тайм прошел достаточно спокойно, наиболее опасным моментом стал удар полузащитника «Славии» Стоха, пришедшийся в штангу. С начала второго тайма команды проявили обоюдную активность, несколько опасных моментов было у чешского клуба, но вратарь петербуржцев Лунев был надежен. «Зенит» же, в свою очередь, проводил опасные контратаки, что вылилось в точный удар Дриусси, тем не менее взятие ворот было отменено — офсайд. А за 10 минут до конца основного времени единственный гол в матче забил Кокорин, отправивиший мяч в ворота с острого угла после проникающей передачи Паредеса в штрафную. В концовке «Славия» попыталась организовать навал, но российский клуб уверенно довел дело до победы. «Зенит» выиграл первый домашний матч Лиги Европы и занял 2-е место в группе С.

Фото: оф. сайт ФК «Зенит» Санкт-Петербург