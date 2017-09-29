Лига Европы. 2-й тур. «Локомотив» берет верх над «Злином»

Московский «Локомотив» одерживает победу во втором матче Лиги Европы. В воротах гостей из чешского «Злина» оказались три безответных мяча.

Лига Европы. 2-й тур.

ЛОКОМОТИВ – ЗЛИН – 3:0 (3:0)

Москва. 28 сентября.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Саймон Ли Эванс (Лленлличид, Уэльс)

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 89), Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан (Антон Миранчук, 46), Тарасов, Игорь Денисов, Фернандеш, Алексей Миранчук (Коломейцев, 78), Эдер

«Злин»: Достал, Матейов (Копечный, 65), Бачо, Гайич, Хольцер, Экпай, Траоре, Йирачек, Вукадинович, Железник (Механович, 46), Диоп (Богейль, 79)

Голы: 1:0 – Мануэл Фернандеш (3, пен), 2:0 – Мануэл Фернандеш (6), 3:0 – Мануэл Фернандеш (18)

Предупреждения: Вукадинович (58), Йирачек (63)

8 (4) удары (в створ) 16 (1)

11 фолы 12

1 угловые 7

3 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Встреча началась так бодро, что запоздавшие к телевизору болельщики могли упустить первый мяч, оказавшийся в сетке «Злина» уже на 3-й минуте. Алексей Миранчук заработал пенальти, который уверенно реализовал Мануэл Фернандеш. Но на этом хавбек не успокоился и отметился еще двумя голами. Забив три мяча за 17 минут матча португалец стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы, побив рекорд Стефаноса Атанасиадиса (ПАОК), который сделал то же самое за 28 минут. Во втором тайме футболистам «Злина» удалось перевести игру к воротам москвичей, но опасных моментов за этим не последовало.

Фото: официальный твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»