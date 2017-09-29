Лига Европы. 2-й тур. «Локомотив» берет верх над «Злином»

Московский «Локомотив» одерживает победу во втором матче Лиги Европы. В воротах гостей из чешского «Злина» оказались три безответных мяча.
Лига Европы. 2-й тур.
ЛОКОМОТИВ – ЗЛИН – 3:0 (3:0)
Москва. 28 сентября.
Стадион: «РЖД Арена».
Судья: Саймон Ли Эванс (Лленлличид, Уэльс)
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 89), Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан (Антон Миранчук, 46), Тарасов, Игорь Денисов, Фернандеш, Алексей Миранчук (Коломейцев, 78), Эдер
«Злин»: Достал, Матейов (Копечный, 65), Бачо, Гайич, Хольцер, Экпай, Траоре, Йирачек, Вукадинович, Железник (Механович, 46), Диоп (Богейль, 79)
Голы: 1:0 – Мануэл Фернандеш (3, пен), 2:0 – Мануэл Фернандеш (6), 3:0 – Мануэл Фернандеш (18)
Предупреждения: Вукадинович (58), Йирачек (63)
8 (4) удары (в створ) 16 (1)
11 фолы 12
1 угловые 7
3 офсайды 3
48 % владения мячом 52
Встреча началась так бодро, что запоздавшие к телевизору болельщики могли упустить первый мяч, оказавшийся в сетке «Злина» уже на 3-й минуте. Алексей Миранчук заработал пенальти, который уверенно реализовал Мануэл Фернандеш. Но на этом хавбек не успокоился и отметился еще двумя голами. Забив три мяча за 17 минут матча португалец стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы, побив рекорд Стефаноса Атанасиадиса (ПАОК), который сделал то же самое за 28 минут. Во втором тайме футболистам «Злина» удалось перевести игру к воротам москвичей, но опасных моментов за этим не последовало.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 1:0 2' Мануэл Фернандеш (пенальти) pic.twitter.com/Ow9OiuyAxZ
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 2:0 6' Мануэл Фернандеш (дубль) pic.twitter.com/EhAA6fwDl4
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 3:0 17' Мануэл Фернандеш (хет-трик) pic.twitter.com/DrRJdoJh1L
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 28, 2017
Фото: официальный твиттер ФК «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»