Лига Европы. 2-й тур. «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

«Быки» обыграли «Севилью». Победный гол забил Окриашвили.

Лига Европы. 2-й тур

КРАСНОДАР — СЕВИЛЬЯ — 2:1 (0:1)

Краснодар. 4 октября.

Стадион «ФК Краснодар». 31 346 зрителей.

Судья: Мартин Стрембергсон (Швеция).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Мамаев (Сулейманов, 73), Каборе (Перейра, 69), Газинский, Классон, Вандерсон (Окриашвили 84), Куэва.

«Севилья»: Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Ньяньон, Гильерме Арана, Навас. Нолито (Васкес, 76), Роке Меса, Банега, Муриэль (Силва, 61), Промес (Бен-Йеддер, 76).

Гол: 0:1 — Налито (43), 1:1 — Перейра (72), 2:1 — Окриашвили (88).

11 (3) удары (в створ) 9 (2)

11 фолы 6

3 угловые 2

3 офсайды 1

51 % владения мячом 49

«Севилья» последний раз побеждала российский клуб на его поле в сезоне-2005/2006. Тогда испанскому клубу удалось одолеть «Локомотив (0:1). И конечно, такая статистика играла на руку «Краснодару». Наш клуб классно начал матч. И уже спустя 25 минут мог отличиться дважды. Но с ударом Мамаева и Каборе справилась перекладина ворот севильцев. «Севилья» же нанесла за весь первый тайм только один удар в створ ворот краснодарцев. И, к сожалению, он стал голевым. Банега выполнил передачу с углового, Нолито пробил в касание, и мяч от ноги Коборе залетел в ворота.

После перерыва испанцы стали больше владеть мячом и оккупировали штрафную «Краснодара». Но это не помешало хозяевам сравнять счет. Мамаев сделал передачу на Перейру, уругваец ворвался в штрафную и вколотил мяч в сетку. Ну а победу «Краснодару» принес удар Окриашвили через себя.

Фото: ФК «Краснодар».

Источник: Еженедельник «Футбол»