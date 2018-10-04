Лига Европы. 2-й тур. «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

«Быки» обыграли «Севилью». Победный гол забил Окриашвили.
Лига Европы. 2-й тур
КРАСНОДАР — СЕВИЛЬЯ — 2:1 (0:1)
Краснодар. 4 октября.
Стадион «ФК Краснодар». 31 346 зрителей.
Судья: Мартин Стрембергсон (Швеция).
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Мамаев (Сулейманов, 73), Каборе (Перейра, 69), Газинский, Классон, Вандерсон (Окриашвили 84), Куэва.
«Севилья»: Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Ньяньон, Гильерме Арана, Навас. Нолито (Васкес, 76), Роке Меса, Банега, Муриэль (Силва, 61), Промес (Бен-Йеддер, 76).
Гол: 0:1 — Налито (43), 1:1 — Перейра (72), 2:1 — Окриашвили (88).
11 (3) удары (в створ) 9 (2)
11 фолы 6
3 угловые 2
3 офсайды 1
51 % владения мячом 49
«Севилья» последний раз побеждала российский клуб на его поле в сезоне-2005/2006. Тогда испанскому клубу удалось одолеть «Локомотив (0:1). И конечно, такая статистика играла на руку «Краснодару». Наш клуб классно начал матч. И уже спустя 25 минут мог отличиться дважды. Но с ударом Мамаева и Каборе справилась перекладина ворот севильцев. «Севилья» же нанесла за весь первый тайм только один удар в створ ворот краснодарцев. И, к сожалению, он стал голевым. Банега выполнил передачу с углового, Нолито пробил в касание, и мяч от ноги Коборе залетел в ворота.
После перерыва испанцы стали больше владеть мячом и оккупировали штрафную «Краснодара». Но это не помешало хозяевам сравнять счет. Мамаев сделал передачу на Перейру, уругваец ворвался в штрафную и вколотил мяч в сетку. Ну а победу «Краснодару» принес удар Окриашвили через себя.
Фото: ФК «Краснодар».
Источник: Еженедельник «Футбол»