Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Уфа» сыграла вничью с «Домжале», но прошла дальше

Во втором матче квалификационного раунда «Уфа» играла в гостях у «Домжале». Благодаря голу, забитому на последних минутах, гости прошли дальше.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч.
ДОМЖАЛЕ — УФА — 1:1 (0:0)
Домжале. 2 августа.
Стадион «Спортни парк». 1855 зрителей.
Судья: Арнольд Хантер (Северная Ирландия).
«Домжале»: Милич, Клеменчич, Широк, Мелньяк, Добровольц, Бизяк, Ибричич, Черин (Жужек, 90), Хусмани, Ибраими, Муян (Николсон, 76).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Неделчяру, Табидзе, Живоглядов (Сухов, 56), Салатич, Пауревич, Обляков (Карп, 73), Фатай (Засеев, 69), Игбун.
Голы: Бизяк (50), Йокич (87).
Предупреждения: Ибраими (36), Йокич (36), Хусмани (75).
13 (6) удары (в створ) 8 (1)
8 фолы 10
10 угловые 4
3 офсайды 3
57 % владения мячом 43
Первый матч завершился ничьей (0:0), и «Уфе» нужно было забивать все один гол, чтобы пройти дальше, и команде Сергея Томарова удалось выполнить свою задачу. Но первой забила «Домжале». Во начале второго тайма уфимцам не удалось выбить мяч из своей штрафной и после передачи Широка, Бизяк ударом в касание забил гол в ворота Беленова. Но в конце встречи Йокич принял мяч на радиусе штрафной и нанес сильный удар, поразив ближний угол ворот. Уфимская команда прошла дальше, где в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы встретится с люксембургским клубом «Прогресс Нидеркорн».
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»