Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Уфа» сыграла вничью с «Домжале», но прошла дальше

Во втором матче квалификационного раунда «Уфа» играла в гостях у «Домжале». Благодаря голу, забитому на последних минутах, гости прошли дальше.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч.

ДОМЖАЛЕ — УФА — 1:1 (0:0)

Домжале. 2 августа.

Стадион «Спортни парк». 1855 зрителей.

Судья: Арнольд Хантер (Северная Ирландия).

«Домжале»: Милич, Клеменчич, Широк, Мелньяк, Добровольц, Бизяк, Ибричич, Черин (Жужек, 90), Хусмани, Ибраими, Муян (Николсон, 76).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Неделчяру, Табидзе, Живоглядов (Сухов, 56), Салатич, Пауревич, Обляков (Карп, 73), Фатай (Засеев, 69), Игбун.

Голы: Бизяк (50), Йокич (87).

Предупреждения: Ибраими (36), Йокич (36), Хусмани (75).

13 (6) удары (в створ) 8 (1)

8 фолы 10

10 угловые 4

3 офсайды 3

57 % владения мячом 43

Первый матч завершился ничьей (0:0), и «Уфе» нужно было забивать все один гол, чтобы пройти дальше, и команде Сергея Томарова удалось выполнить свою задачу. Но первой забила «Домжале». Во начале второго тайма уфимцам не удалось выбить мяч из своей штрафной и после передачи Широка, Бизяк ударом в касание забил гол в ворота Беленова. Но в конце встречи Йокич принял мяч на радиусе штрафной и нанес сильный удар, поразив ближний угол ворот. Уфимская команда прошла дальше, где в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы встретится с люксембургским клубом «Прогресс Нидеркорн».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»