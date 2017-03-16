Лига Европы. 1/8 финала. «Сельта» всухую обыгрывает «Краснодар»

В Испании «Краснодар» уступил со счетом 1:2 и усложнил себе задачу на ответный поединок. Российский клуб проиграл и в домашнем матче, не забив даже гола.

Лига Европы 2016/2017. 1/8 финала.

КРАСНОДАР – СЕЛЬТА – 0:2 (0:0)

Краснодар. 16 марта.

Стадион: «Краснодар». 33381 зрителей.

Судья: Рудди Букке (Франция)

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Рамирес, Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Каборе, Перейра (Лаборде, 70), Клаессон (Жоаозиньо, 60), Вандерсон.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бове, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо.

Голы: 0:1 – Мальо (52), 0:2 – Аспас (80).

Предупреждения: Каборе (21), Газинский (42), Гранквист (43), Вандерсон (46), Радоя (54).

Удаление: Каборе (86).

12 (8) удары (в створ) 5 (4)

17 фолы 13

4 угловые 2

0 офсайды 2

56 % владение мячом 44

В первом тайме команды не создали много острых моментов, но голкиперы обеих команд все-таки пару раз в игру вступили. «Краснодару» нужно было побеждать с любым счетом, но во второй половине встречи все пошло иначе. Спустя 10 минут после начала второй части матча Уго Мальо точно пробил из пределов штрафной. К концу матча «быки» начали поддавливать, но контратака «Сельты» завершилась голом Яго Аспаса, а через несколько минут «Краснодар» и вовсе остался вдесятером – удаление получил Каборе. Завтра состоится жеребьевка Лиги Европы (15:00) и Лиги чемпионов (14:00) по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»