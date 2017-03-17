Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» минимально уступил «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» и покинул Лигу Европы. Единственный гол в матче забил Хуан Мата.

Лига Европы 2016/2017. 1/8 финала.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – РОСТОВ – 1:0 (0:0)

Манчестер. 16 марта.

Стадион: «Олд Траффорд». 33381 зрителей.

Судья: Гедиминас Мажейка ( Литва)

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Рохо, Погба (Фелаини, 48), Мата, Ибрагимович, Смоллинг, Блинд (Джонс, 64), Эррера, Мхитарян, Валенсия.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81), Препелицэ (Девич, 79), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 61).

Голы: 1:0 — Мата (70)

Предупреждения: Бухаров (87)

11 (3) удары (в створ) 5 (4)

8 фолы 10

6 угловые 2

3 офсайды 0

69 % владение мячом 31

«Ростов» не смог справится с «Манчестер Юнайтед», минимально уступив в гостях. Показывая приличную игру на протяжении всего матча, ростовчане имели шанс забить, однако действия голкипера «МЮ» не позволили распечатать ворота. Англичане смогли забить свой единственный лишь на 70 минуте, после грубой ошибки игроков «Ростова». Российская команда завершает свой еврокубковый сезон, «Манчестер Юнайдет идет дальше и продолжает борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»