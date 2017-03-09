Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» и «МЮ» победителя не выявили

Завершилась первая игра российского клуба в 1/8 финала Лиги Европы 2016/17. «Ростов» сумел сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед».

РОСТОВ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД— 1:1 (0:1)

Ростов-на-Дону. 9 марта.

Стадион «Олимп-2».

Судья: Феликс Цвайер (Германия).

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90), Феллайни, Янг, Эррера (Кэррик, 90), Погба, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.

Голы: 0:1 – Мхитарян (35), 1:1 — Бухаров (54).

Предупреждения: Мхитарян (21), Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Эррера (78).

8 (5) Удары (в створ) 9 (5)

20 Фолы 20

2 Угловые 4

2 Офсайды 2

48 %владения мячом 52

С первых минут матча футболисты обеих команд устроили показательную рубку друг с другом. Как итог – несколько желтых карточек и первая вынужденная замена у южан еще до перерыва. «Ростов» пропустил под завершение первых 45 минут: армянский хавбек манкунианцев Генрих Мхитарян отличился после прекрасной передачи в исполнении Златана Ибрагимовича. Во втором тайме команда Ивана Данильянца преобразилась: ростовчане начали без опасений атаковать ворота «красных дъяволов». А выход Александра Бухарова один на один с голкипером «МЮ» заставил переполненный стадион «Олимп-2» взрваться в яростном порыве. Форвард без особых трудностей реализовал свой шанс и сравнял счет. Забить второй мяч могли игроки обоих клубов, но их подвела реализация. 1:1 — и «Ростов» отправляется на «Олд Траффорд» с хорошими шансами на выход в следующий этап плей-офф.

Фото: Global Look Press

Источник: Eженедельник «Футбол»