Лига Европы. 1\8 финала. Результаты матчей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Лион

Завершились ответные матчи 1\8 финала Лиги Европы. Стали известны команды, вышедшие в следующий тур.

«Бешикташ» (Турция) «Олимпиакос» (Греция) — 4:1 (2:1)

(Абубакар, 10, Бабел, 22; Эльюнусси, 31; Бабел, 75, Тосун, 84).

«Генк» (Бельгия) «Гент» (Бельгия) — 1:1 (1:0)

(Кастань, 20; Верстрате, 84).

«Краснодар» (Россия) «Сельта» (Испания) — 0:2 (0:0)

(Мальо, 52, Аспас, 80).

«Андерлехт» (Бельгия) «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 (0:0)

(Ачимпонг, 65).

 «Аякс» (Голландия) «Копенгаген» (Дания) — 2:0 (2:0)

(Траоре, 23, Дольберг, 45).

«Боруссия» М (Германия)   «Шальке» (Германия) — 2:2 (2:0)

(Кристенсен, 26, Дауд, 45; Горетцка, 54, Бенталеб, 68).

«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ростов» (Россия) — 1:0 (0:0)

(Мата, 70).

 «Рома» (Италия) «Лион» (Франция) — 2:1 (1:1)

(Диакаби, 16; Стротман, 17, Тузар, 60 — в свои ворота).

Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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