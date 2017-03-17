Завершились ответные матчи 1\8 финала Лиги Европы. Стали известны команды, вышедшие в следующий тур.
«Бешикташ» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 4:1 (2:1)
(Абубакар, 10, Бабел, 22; Эльюнусси, 31; Бабел, 75, Тосун, 84).
«Генк» (Бельгия)— «Гент» (Бельгия) — 1:1 (1:0)
(Кастань, 20; Верстрате, 84).
«Краснодар» (Россия) — «Сельта» (Испания) — 0:2 (0:0)
(Мальо, 52, Аспас, 80).
«Андерлехт» (Бельгия)— «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 (0:0)
(Ачимпонг, 65).
«Аякс» (Голландия) — «Копенгаген» (Дания) — 2:0 (2:0)
(Траоре, 23, Дольберг, 45).
«Боруссия» М (Германия) — «Шальке» (Германия) — 2:2 (2:0)
(Кристенсен, 26, Дауд, 45; Горетцка, 54, Бенталеб, 68).
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ростов» (Россия) — 1:0 (0:0)
(Мата, 70).
«Рома» (Италия) — «Лион» (Франция) — 2:1 (1:1)
(Диакаби, 16; Стротман, 17, Тузар, 60 — в свои ворота).
Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»