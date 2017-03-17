Лига Европы 1/16 финала. Что надо знать про соперников наших клубов

Четыре на четыре Алексей Андронов – о еврокубках

Дьяволы в деталях. За счет чего «Ростов» может пройти «Манчестер Юнайтед»

«Урал» и «Уфа» проведут матч за шесть очков. «Рубин» и «Кубань» проверят нервы своих тренеров. А «Терек» постарается задержаться в первой восьмерке. Анонс 27-го тура РФПЛ