Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» упускает ничью на 90-й минуте встречи

Галисийская «Сельта» на родном стадионе смогла переиграть «Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Подавляющее преимущество клуба из Виго вылилось в 2 забитых мяча, на что «быки» сумели ответить лишь одним результативным ударом.

Лига Европы 2016/2017. 1/8 финала.



«СЕЛЬТА» — «КРАСНОДАР» — 2:1 (0:0)



Виго. 9 марта.

Стадион «Балаидос».

Судья: Томсон Крейг (Шотландия).

«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кабраль, Хони, Диас, Радойя, Васс (Хосабед, 69), Аспас, Гуйдетти (Бовю, 78), Систо.



«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулев (Торбинский, 83), Газинский, Перейра, Подберезкин (Мамаев, 75), Вандерсон (Лаборде, 78), Классон.



Голы: 1:0 — Васс (50), 1:1 — Классон (56), 2:1 — Бовю (90).

Предупреждения: Виктор Классон (24).

16 (6) Удары (в створ) 6 (2)

5 Фолы 19

4 Угловые 2

0 Офсайды 0

60 %Владения мячом 40

С первых минут «Сельта» задала игре сумасшедший темп, полностью забрав игру под свой контроль и нагнетая обстановку у ворот Станислава Крицюка. Однако краснодарцы сумели выстоять под натиском галисийцев и оставили свои ворота в неприкосновенности до конца первого тайма, так и не создав ничего опасного на чужой половине поля. До 60 минуты встречи «Сельта» без устали атаковала и, так и не сумев отличиться с игры, хавбек испанского клуба мощным ударом со штрафного направил мяч в нижний угол ворот краснодарского клуба. Но спустя всего 6 минут «быки» наконец дошли до штрафной площади соперника: Виктор Классон мастерски прошел 2-х защитников «Сельты» и пробил точно «в домик» вратарю, тем самым сравняв счет первым же ударом по воротам галисийцев. Вырвать победу могли оба клуба, однако клуб из Виго оказался более напористым и удачливым: под занавес встречи Уго Мальо выдал блестящую подачу в штрафную «Краснодара», где Клаудио Бовю переиграл Андреаса Гранквиста и неотразимо пробил в дальний угол ворот «Краснодара», установив окончательный счет встречи — 2:1.

«Краснодар» не сумел удержать ничью, но и этот счет позволяет «быкам» рассчитывать на дальнейший успех, поскольку гол на выезде и домашние трибуны могут сыграть важнейшую роль в ответном противостоянии.



Фото: официальный сайт «Сельты»

Источник: Еженедельник «Футбол»