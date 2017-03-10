Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» упускает ничью на 90-й минуте встречи

Галисийская «Сельта» на родном стадионе смогла переиграть «Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Подавляющее преимущество клуба из Виго вылилось в 2 забитых мяча, на что «быки» сумели ответить лишь одним результативным ударом.
Лига Европы 2016/2017. 1/8 финала.
«СЕЛЬТА» — «КРАСНОДАР» — 2:1 (0:0)
Виго. 9 марта.
Стадион «Балаидос».
Судья: Томсон Крейг (Шотландия).
«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кабраль, Хони, Диас, Радойя, Васс (Хосабед, 69), Аспас, Гуйдетти (Бовю, 78), Систо.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулев (Торбинский, 83), Газинский, Перейра, Подберезкин (Мамаев, 75), Вандерсон (Лаборде, 78), Классон.
Голы: 1:0 — Васс (50), 1:1 — Классон (56), 2:1 — Бовю (90).
Предупреждения: Виктор Классон (24).
16 (6) Удары (в створ) 6 (2)
5 Фолы 19
4 Угловые 2
0 Офсайды 0
60 %Владения мячом 40
С первых минут «Сельта» задала игре сумасшедший темп, полностью забрав игру под свой контроль и нагнетая обстановку у ворот Станислава Крицюка. Однако краснодарцы сумели выстоять под натиском галисийцев и оставили свои ворота в неприкосновенности до конца первого тайма, так и не создав ничего опасного на чужой половине поля. До 60 минуты встречи «Сельта» без устали атаковала и, так и не сумев отличиться с игры, хавбек испанского клуба мощным ударом со штрафного направил мяч в нижний угол ворот краснодарского клуба. Но спустя всего 6 минут «быки» наконец дошли до штрафной площади соперника: Виктор Классон мастерски прошел 2-х защитников «Сельты» и пробил точно «в домик» вратарю, тем самым сравняв счет первым же ударом по воротам галисийцев. Вырвать победу могли оба клуба, однако клуб из Виго оказался более напористым и удачливым: под занавес встречи Уго Мальо выдал блестящую подачу в штрафную «Краснодара», где Клаудио Бовю переиграл Андреаса Гранквиста и неотразимо пробил в дальний угол ворот «Краснодара», установив окончательный счет встречи — 2:1.
«Краснодар» не сумел удержать ничью, но и этот счет позволяет «быкам» рассчитывать на дальнейший успех, поскольку гол на выезде и домашние трибуны могут сыграть важнейшую роль в ответном противостоянии.
Фото: официальный сайт «Сельты»
Источник: Еженедельник «Футбол»