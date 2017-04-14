Лига Европы. 1\4 финала. Результаты матчей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

МЮ

Завершились первые матчи 1\4 финала Лиги Европы. Ответные игры пройдут 20 апреля.

«Андерлехт» (Бельгия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (0:1)

(Мхитарян, 36; Дендонкер, 86).

«Аякс» (Голландия) «Шальке» (Германия) — 2:0 (1:0)

(Классен, 23, Классен, 52).

«Сельта» (Испания) «Генк» (Бельгия) — 3:2 (3:1)

(Боэтиюс, 10; Систо, 15, Аспас, 17, Гвидетти, 38; Буффель, 67).

 «Лион» (Франция)  «Бешикташ» (Турция) — 2:1 (0:1)

(Бабель, 15; Толиссо, 83, Морель, 84).

Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»

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