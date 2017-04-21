Лига Европы. 1\4 финала. Результаты матчей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

МЮ

Завершились ответные матчи 1\4 финала Лиги Европы. Стали известны команды, вышедшие в следующий тур.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Андерлехт» (Бельгия) — 2:1 (1:1)

(Мхитарян, 10; Ханни, 32; Рэшфорд, 107).

Первый матч: 1:1

«Шальке» (Германия) «Аякс» (Голландия) — 3:2 (0:0)

(Горетцка, 53; Бургшталлер, 56; Калиджури, 101; Виргевер, 111, Юнес, 120).

Первый матч: 2:0

«Генк» (Бельгия) «Сельта» (Испания) — 1:1 (0:0) 

(Систо, 63; Троссард, 67).

Первый матч: 3:2

«Бешикташ» (Турция) «Лион» (Франция) — 2:1 (1:1) (6:7 по пен.)

(Талиска, 27; Ляказетт, 34; Талиска, 58).

Первый матч: 2:1

Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Болельщики «Реала» сошли с ума

Святое противостояние. Как «ПСЖ» обыграл прагматичный «Сент-Этьен»

Лига Европы. «Краснодар» победил «Боруссию» и другие матчи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 