Завершились ответные матчи 1\4 финала Лиги Европы. Стали известны команды, вышедшие в следующий тур.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 2:1 (1:1)
(Мхитарян, 10; Ханни, 32; Рэшфорд, 107).
Первый матч: 1:1
«Шальке» (Германия) — «Аякс» (Голландия) — 3:2 (0:0)
(Горетцка, 53; Бургшталлер, 56; Калиджури, 101; Виргевер, 111, Юнес, 120).
Первый матч: 2:0
«Генк» (Бельгия) — «Сельта» (Испания) — 1:1 (0:0)
(Систо, 63; Троссард, 67).
Первый матч: 3:2
«Бешикташ» (Турция) — «Лион» (Франция) — 2:1 (1:1) (6:7 по пен.)
(Талиска, 27; Ляказетт, 34; Талиска, 58).
Первый матч: 2:1
Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»