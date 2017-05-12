Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» проходит в финал турнира

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой». Это повозило пройти англичанам в финал.

Лига Европы. 1/2 финала.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕЛЬТА — 1:1 (1:0)

Манчестер. 11 мая

Стадион: «Олд Траффорд».

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния)



«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард (Руни, 86), Мхитарян (Кэррик, 77), Рашфорд (Смоллинг, 89)

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс(Хасбед, 46), Радоя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Аспас, Систо (Бове, 80), Гвидетти.

Голы: 1:0 — Феллайни (17), 1:1 — Ронкалья (88)

Предупреждение: Блинд (32), Аспас (66), Эррера (81).

Удаления: Бейи (87), Ронкалья (88)

7 (4) Удары (в створ) 13 (6)

5 Угловые 7

2 Офсайды 1

19 Фолы 20

38 % владения мячом 62

В эмоциональном матче на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» все-таки смог пробиться в финал Лиги Европы. «Сельта» отдала все свои силы в этой игре, выглядя очень достойно. Концовка матча выдалась жаркой: гол испанцев, драка на поле и удаления в составах обоих команд. Но англичане смогли выдержать финальный натиск и заслуженно прошли в финал по сумме двух встреч.

Фото: официальный твиттер Лиги Европы

Источник: Еженедельник «Футбол»