Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» уступил «Андерлехту»

«Зенит» неожиданно проиграл в гостях «Андерлехту». Все решится в домашнем матче в Санкт-Петербурге.

Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала

«АНДЕРЛЕХТ» — «ЗЕНИТ» — 2:0 (2:0)

Брюссел. 17 февраля.

Стадион « Констант ван ден Сток». 28063 зрителя.

Судья: Майкл Оливер

«Андерлехт»: Рубен, Обрадович, Спаич, Дешахт, Нахар, Тилеманс, Бруно, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Телин (Теодорчик, 80), Ачеампонг (Кипчу, 60).

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Нету, Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиано(Юсупов, 80), Шатов (Мак, 65), Жирков, Дзюба, Кокорин (Данни, 71).

Голы: 1:0 — Ачеампонг (3), 2:0 — Ачеампонг (31)

Предупреждения: Тилеманс (17), Телин (17), Кришито (21)

12 (6) Удары (в створ) 11 (8)

13 Фолы 11

3 Угловые 8

1 Офсайды 0

34 %Владения мячом 66

К сожалению, «Зенит» не смог продлить удачную серию российских команд в первых матчах Лиги Европы. Пропусти два мяча в самом начале встречи, питерская команда так и не смогла найти свою игру и выглядела совершенно беспомощной. Этот матч стал первым для «Зенита» в текущем розыгрыше турнира , в котором команда не смогла распечатать ворота соперника. Все решится 23 го февраля в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»