Лига Европы. 1/16 финала. Виктор Клаэссон приносит победу «Краснодару» над «Фенербахче»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Краснодар - Фенербахче

«Краснодар» провел первый официальный матч после паузы в чемпионате России. «Быки» сумели одержать сухую победу над турецким клубом.

Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала

«КРАСНОДАР» — «ФЕНЕРБАХЧЕ» —  1:0 (1:0)
Краснодар. 16 февраля.
Стадион «ФК Краснодар». 28000 зрителей.
Судья: Иван Кружляк (Словакия).
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов.
«Фенербахче»: Демирель, Озбайраклы, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Соуза, Потук, Топал, Ленс, Эменике (Туфан, 72), Сов (Фернандан, 72).
Голы: 1:0 — Клаэссон (4)
Предупреждения: Подберёзкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63)

6 (3) Удары (в створ) 4 (4)
21 Фолы 23
2 Угловые 2
1 Офсайды 3
45 %Владения мячом 55

«Краснодар» открыл счет в самом начале встречи. Мартынович прошел от центра поля до штрафной, затем отдал пас на Вандерсона, который выполнил навес на одиннадцатиметровую отметку, а новичок «быков» Виктор Клаэссон головой послал мяч в угол ворот. Затем игра успокоилась. На исходе уже второго тайма Федор Смолов мог удвоить преимущество «Краснодара», однако форвард попал в штангу. «Фенербахче» ничего толкового создать у ворот хозяев не сумел. 1:0 и «быки» отправляются готовиться к ответному матчу, который пройдет в Турции на следующей неделе.

Фото: официальный твиттер «Краснодара»
Источник: еженедельник «Футбол»

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Никита Пронин

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