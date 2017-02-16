Лига Европы. 1/16 финала. Виктор Клаэссон приносит победу «Краснодару» над «Фенербахче»

«Краснодар» провел первый официальный матч после паузы в чемпионате России. «Быки» сумели одержать сухую победу над турецким клубом.
Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала
«КРАСНОДАР» — «ФЕНЕРБАХЧЕ» — 1:0 (1:0)
Краснодар. 16 февраля.
Стадион «ФК Краснодар». 28000 зрителей.
Судья: Иван Кружляк (Словакия).
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов.
«Фенербахче»: Демирель, Озбайраклы, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Соуза, Потук, Топал, Ленс, Эменике (Туфан, 72), Сов (Фернандан, 72).
Голы: 1:0 — Клаэссон (4)
Предупреждения: Подберёзкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63)
6 (3) Удары (в створ) 4 (4)
21 Фолы 23
2 Угловые 2
1 Офсайды 3
45 %Владения мячом 55
«Краснодар» открыл счет в самом начале встречи. Мартынович прошел от центра поля до штрафной, затем отдал пас на Вандерсона, который выполнил навес на одиннадцатиметровую отметку, а новичок «быков» Виктор Клаэссон головой послал мяч в угол ворот. Затем игра успокоилась. На исходе уже второго тайма Федор Смолов мог удвоить преимущество «Краснодара», однако форвард попал в штангу. «Фенербахче» ничего толкового создать у ворот хозяев не сумел. 1:0 и «быки» отправляются готовиться к ответному матчу, который пройдет в Турции на следующей неделе.
Фото: официальный твиттер «Краснодара»
Источник: еженедельник «Футбол»