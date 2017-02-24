Лига Европы. 1/16 финала. «Ростов» сыграл вничью с пражской «Спартой» и вышел в следующий раунд

«Ростов» сыграл вничью с пражской «Спартой» в ответном матче Лиги Европы и без проблем прошел в следующую стадию турнира. За чешскую команду забил российский защитник Вячеслав Караваев.

Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала

СПАРТА — РОСТОВ — 1:1 (0:1)

Прага. 23 февраля.

Стадион «Дженерали Арена — Летна»

Судья: Хюсейин Гечек (Турция)

«Спарта»: Кубек, Кадлец, Мазух (Гавелка, 46), Караваев, Коста, Холек, Чермак, Албьяч (Гибш, 71), Сачек, Пулькраб (Шураль, 40), Юлиш.

«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Гранат (Тереньтев, 70), Калачев, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46), Бухаров (Азмун, 46), Полоз.

Голы: 0:1 — Полоз (13), 1:1 — Караваев (83).

Предупреждения: Бухаров (24), Намоинесу (36), Калачев (51), Намоинесу (66), Шаураль (71), Ерохин (77).

Удаление: Намоинесу (66)

9 (7) Удары (в створ) 5 (3)

16 Фолы 16

2 Угловые 1

3 Офсайды 1

60 %Владения мячом 40

«Ростов» приехал в Прагу для чистой формальности. Судьба путевки в следующий раунд уже была решена в первом матче, поэтому ожидать интересного поединка не стоило. Но, несмотря на это, российская команда с первых минут взяла матч под свой контроль, забив уже на 13-ой минуте. В дальнейшем игра проходила в равном ключе и походила на товарищеский матч, пусть и с обилием борьбы. В концовке пражане сравняли счет усилиями российского защитника, но этот гол уже ничего не решал.

Фото: Global Look Press

Источник: Eженедельник «Футбол»