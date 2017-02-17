Лига Европы. 1/16 финала. Результаты дня

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Ответные игры пройдут 22 и 23 февраля.
«Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:0 (1:0)
(Классон, 4)
«АЗ» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) — 1:4 (0:1)
(Тузар, 26, Ляказетт, 45, Ляказетт, 57; Джаанбахш, 68; Ферии, 90)
«Боруссия М» (Германия) — «Фиорентина» (Италия) — 0:1 (0:1)
(Бернардески, 44)
«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) — 2:2 (1:1)
(Кастань, 25; Будеску, 43; Троссард, 83; Сето, 90)
«Ростов» (Россия) — «Спарта» (Чехия) — 4:0 (3:0)
(Мевля, 15, Полоз, 37, Нобоа, 40, Азмун, 68)
«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (0:1)
(Абель, 2 — в свои ворота, Туту, 53; Кешерю, 81)
«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) — 0:0 (0:0)
«Сельта» (Испания) — «Шахтер» (Украина) — 0:1 (0:1)
(Лещук, 26)
«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0 (0:0)
(Пербе, 59)
«Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 2:0 (2:0)
(Ачимпонг, 5, Ачимпонг, 31)
«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия) — 0:4 (0:1)
(Эмерсон, 32, Джеко, 65, Джеко, 79, Джеко, 86)
«ПАОК» (Греция) — «Шальке» (Германия) — 0:3 (0:1)
(Бургшталлер, 27, Майер, 82, Хунтелаар, 90)
«Атлетик» (Испания) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 3:2 (1:1)
(Эфрем, 36; Меркис, 38 — в свои ворота, Адурис, 61, Уильямс, 72; Янниотас, 89)
«Хапоэль» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (1:1)
(Вильям, 42 — в свои ворота; Барда, 44; Тосун, 60, Хатчинсон, 90)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 3:0 (1:0)
(Ибрагимович, 15, Ибрагимович, 75, Ибрагимович, 88 — с пенальти)
«Легия» (Польша) — «Аякс» (Голландия) — 0:0 (0:0)
Фото: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»
Источник: Еженедельник «Футбол»