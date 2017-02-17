Лига Европы. 1/16 финала. Результаты дня

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Манчестер Юнайтед

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Ответные игры пройдут 22 и 23 февраля.

«Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:0 (1:0)

(Классон, 4)

«АЗ» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) — 1:4 (0:1)

(Тузар, 26, Ляказетт, 45, Ляказетт, 57; Джаанбахш, 68; Ферии, 90)

«Боруссия М» (Германия) — «Фиорентина» (Италия) — 0:1 (0:1)

(Бернардески, 44)

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) — 2:2 (1:1)

(Кастань, 25; Будеску, 43; Троссард, 83; Сето, 90)

«Ростов» (Россия) — «Спарта» (Чехия) — 4:0 (3:0)

(Мевля, 15, Полоз, 37, Нобоа, 40, Азмун, 68)

«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (0:1)

(Абель, 2 — в свои ворота, Туту, 53; Кешерю, 81)

«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) — 0:0 (0:0)

«Сельта» (Испания) — «Шахтер» (Украина) — 0:1 (0:1)

(Лещук, 26)

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0 (0:0)

(Пербе, 59)

«Андерлехт» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 2:0 (2:0)

(Ачимпонг, 5, Ачимпонг, 31)

«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия) — 0:4 (0:1)

(Эмерсон, 32, Джеко, 65, Джеко, 79, Джеко, 86)

«ПАОК» (Греция) — «Шальке» (Германия) — 0:3 (0:1)

(Бургшталлер, 27, Майер, 82, Хунтелаар, 90)

«Атлетик» (Испания) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 3:2 (1:1)

(Эфрем, 36; Меркис, 38 — в свои ворота, Адурис, 61, Уильямс, 72; Янниотас, 89)

«Хапоэль» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (1:1)

(Вильям, 42 — в свои ворота; Барда, 44; Тосун, 60, Хатчинсон, 90)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 3:0 (1:0)

(Ибрагимович, 15, Ибрагимович, 75, Ибрагимович, 88 — с пенальти)

«Легия» (Польша) — «Аякс» (Голландия) — 0:0 (0:0)

Фото: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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