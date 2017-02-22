Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и вышел в следующий раунд

В ответном матче 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» сыграл вничью в Стамбуле с «Фенербахче». По итогам двух матчей «Быки» добыли путевку в 1/8 финала.

Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала. Ответный матч

ФЕНЕРБАХЧЕ — КРАСНОДАР — 1:1 (1:1)

Стамбул. 22 февраля.

Стадион «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». 30000 зрителей.

Судья: Павел Рачковски (Польша).

«Фенербахче»: Демирель (Фабиано, 71), Озбайраклы (Шен, 71), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Потук, Топал, Ленс, ван Перси (Туфан, 72), Сов (Фернандан, 71).

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Калешин, Подберезкин (Перейра, 79), Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон (Лаборде, 64), Смолов.

Голы: 0:1 — Смолов (4), 1:1 — Шкртел (41).

Предупреждения: Кейбаши (20), Соуза (43), Ленс (45), Газинский (58), Калешин (66), Сов (66), Каборе (75), Перейра (82).

18 (7) Удары (в створ) 8 (4)

11 Фолы 26

8 Угловые 2

1 Офсайды 1

64 %Владения мячом 36

Первый матч: 0:1

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»