Лига Европы, 1/16 финала. Гол Исаака Телина выбивает «Зенит» из турнира

«Зенит» не сумел пробиться в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. Исход противостояния был решен на последних минутах матча.

Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала

ЗЕНИТ — АНДЕРЛЕХТ — 3:1 (1:0)

Санкт-Петербург. 23 февраля.

Стадион «Петровский»

Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни (Мак, 89), Дзюба.

«Андерлехт»: Рубен, Обрадович, Спаич, Дешахт, Нахар, Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 79), Кипчу, Ачеампонг (Капель, 89), Телин.

Голы: 1:0 — Жулиано (24), 2:0 — Дзюба (73), 3:0 — Жулиано (78), 3:1 — Телин (90).

Предупреждения: Тилеманс (29), Нету (31), Гарсия (41), Ачеампонг (82), Жулиано (90), Лодыгин (90).

11 (3) Удары (в створ) 7 (1)

11 Фолы 12

7 Угловые 5

2 Офсайды 0

60 %Владения мячом 40

С самого начала игры петербуржцы расположились на половине поля соперника. Футболисты Мирчи Луческу долго не могли поразить ворота бельгийцев, и только к середине первой 45-минутки Жулиано «затолкал» первый мяч. Следующий гол болельщики сине-бело-голубых увидели под заверешение поединка: Артем Дзюба оказался на выгодной позиции и сравнял счет в двухматчевом противостоянии. А «добил» «Андерлехт» все тот же Жулиано, оформивший дубль. Но на последней минуте игры брюсселец Телин «распечатал» голкипера Лодыгина и «выкинул» «Зенит» за борт Лиги Европы. Клуб с берегов Невы стал первой российской командой, покинувшей плей-офф данного еврокубка в новом году.

Фото: Global Look Press

Источник: Eженедельник «Футбол»