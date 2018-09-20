Лига Европы. 1-й тур. «Спартак» проиграл «Рапиду»

«Спартак» дебютировал в Лиге Европы нынешнего сезона. Москвичи начали с поражения.

Лига Европы. 1-й тур

РАПИД — СПАРТАК — 2:0 (2:0)

Пльзень. 20 сентября.

Стадион: «Альянц» (Вена)

Судья: Ален Бьери (Швейцария)

«Рапид Вена»: Штребингер, Барач, Зоннляйтнер, Мюльдюр, Мург, Поцман, Любичич, Шваб, Кнасмюлльнер (Мартич, 86), Иван (Бериша, 76), Алар (Павлович, 71).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Самедов, 73), Тимофеев (Игнатов, 82), Педро Роша (Попов, 73), Зе Луиш.

Голы: 1:0 — Тимофеев (50, в свои ворота), 2:0 — Мург (68).

Предупреждения: Любичич (11), Зе Луиш (32), Ломовицкий (70).

11 (6) удары (в створ) 8 (2)

18 фолы 6

2 угловые 5

0 офсайды 3

46 % владения мячом 54

Московский «Спартак» проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. У москвичей в матче не получалось совсем ничего, несмотря на то, что болельщики клуба все же попали на стадион, вопреки запрету УЕФА. Но «Спартак» не смог даже забить. Первый тайм закончился нулевой ничьей, а уже в начале второго «Рапид» забил. На 50-й минуте матча полузащитник москвичей Артем Тимофеев отправил мяч в свои ворота, а на 68-й хавбек Томас Мург удвоил преимущество «Рапида». Далее российская команда предпринимала попытки сравнять счет, но ни одна из них не закончилась успешно.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»