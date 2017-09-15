Лига Европы. 1-й тур. Результаты матчей

Завершился первый тур Лиги Европы. Волевая победа «Лацио», пять голов «Ниццы», разгром «Эвертона» и другие результаты игрового дня.

Группа А

«Вильярреал» (Испания) — «Астана» (Казахстан) — 3:1 (1:0)

(Сансоне, 16; Логвиненко, 68; Бакамбу, 75, Черышев, 77).

«Славия» (Чехия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 1:0 (1:0)

(Нецид, 12).

Группа В

«Динамо» Киев (Украина) — «Скендербеу» (Албания) — 3:1 (0:1)

(Музака, 39; Сидорчук, 47, Мораес, 50, Мбокани, 65 — с пенальти).

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (1:1)

(Янкович, 11; Фасснахт, 14).

Группа С

«Хоффенхайм» (Германия) — «Брага» (Португалия) — 1:2 (1:1)

(Вагнер, 24; Карлуш, 45, Соуза, 50).

«Истамбул» (Турция) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:0 (0:0)

Группа D

«Аустрия» (Австрия) — «Милан» (Италия) — 1:5 (0:3)

(Чалханоглу, 7, Силва, 10, Силва, 20; Боркович, 47, Силва, 56).

«Риека» (Хорватия) — «АЕК» (Греция) — 1:2 (1:1)

(Манталос, 16; Элез, 29; Христодулопулос, 62).

Группа Е

«Аталанта» (Италия) — «Эвертон» (Англия) — 3:0 (3:0)

(Мазиелло, 27, Гомес, 41, Кристанте, 44).

«Аполлон» (Кипр) — «Лион» (Франция) — 1:1 (0:0)

(Депай, 53 — с пенальти, Сардинеро, 90).

Группа F

«Фастав» (Чехия) — «Шериф» (Молдавия) — 0:0 (0:0).

«Копенгаген» (Дания) — «Локомотив» (Россия)— 0:0 (0:0).

Группа G

«Хапоэль» (Израиль) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1 (1:0)

(Эйнбиндер, 2, Цедек, 59; Цедек, 67 — в свои ворота).

«Стяуа» (Румыния) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 3:0 (2:0)

(Будеску, 21 — с пенальти, Будеску, 44, Алибек, 73).

Группа H

«Црвена Звезда» (Сербия) — «БАТЭ» (Беларусь) — 1:1 (0:0)

(Радоньич, 54, Сигневич, 72).

«Арсенал» (Англия) — «Кельн» (Германия) — 3:1 (0:1)

(Кордоба, 9; Колашинац, 49, Санчес, 67, Беллерин, 82).

Группа I

«Марсель» (Франция) — «Коньяспор» (Турция) — 1:0 (0:0)

(Рами, 48).

«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Ред Булл Зальцбург» — 1:1 (1:1)

(Педрао, 25; Бериша, 45).

Группы J

«Заря» (Украина) — «Эстерсунд» (Швеция) — 0:2 (0:0)

(Годдос, 50, Джеро, 90).

«Герта» (Германия) — «Атлетик Бильбао» — 0:0 (0:0)

Группа K

«Зюлте-Варегем» (Бельгия) — «Ницца» (Франция) — 1:5 (0:3)

(Плеа, 16, Плеа, 20, Бонфим, 28; Исека, 46; Сент-Максимен, 69, Балотелли, 74).

«Витесс» (Голландия) — «Лацио» (Италия) — 2:3 (1:0)

(Матавж, 33; Пароло, 51; Линссен, 57; Иммобиле, 67, Мургиа, 75).

Группа L

«Вардар» (Македония) — «Зенит» (Россия) — 0:5 (0:3)

(Кокорин, 6, Кокорин, 21, Дзюба, 39, Иванович, 66, Ригони, 89).

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Русенборг» (Норвегия) — 4:0 (3:0)

(Льоренте, 9, Сурутуса, 10, Скьелвик, 41 — в свои ворота, Льоренте, 77).

Фото: Официальный твиттер «Эвертона»

Источник: Еженедельник «Футбол»