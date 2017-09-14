Лига Европы, 1-й тур. Безголевая ничья «Локомотива» и «Копенгагена»

«Локомотив» провел стартовый матч группового этапа Лиги Европы 2017/18. В гостевом мачте «железнодорожники» встречались с «Копенгагеном».

Лига Европы 2017/18. Групповой этап. 1-й тур

КОПЕНГАГЕН — ЛОКОМОТИВ — 0:0.

Копенгаген. 14 сентября.

Стадион «Паркен».

Судья: Хюсейин Гечек (Турция)

«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Грегуш, Куск (Фальк, 62), Зека (Квист, 86), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 82), Фарфан (Эдер, 71).

Предупреждения: Рыбусь (26), Михалик (45), Зека (69), Тарасов (84).

4 (1) Удары (в створ) 4 (1)

11 Фолы 15

6 Угловые 1

5 Офсайды 3

61 %Владения мячом 39

Инициативой в игре завладели футболисты датского клуба. Красно-зеленые же грамотно действовали в обороне, но не могли выйти в конртатаки. Подобный ход матча продолжился и во второй половине встречи, однако «львы» так и не сумели нанести серьезную угрозу защитникам москвичей. В итоге «Локомотив» увозит из Копенгагена один балл, следующая встреча в Лиге Европы против «Фастава» пройдет 28 сентября на «РЖД-Арене».

Фото: официальный твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»