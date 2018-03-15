Лига Европы, 1/8 финала. «Зенит» играет вничью с «РБ Лейпциг» в ответном матче

Питерский «Зенит» принимал «РБ Лейпциг» во ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра завершилась вничью, но команда Роберто Манчини не прошла дальше по разнице двух матчей.

Лига Европы. 1/8 финала.

ЗЕНИТ — РБ ЛЕЙПЦИГ – 1:1 (1:1)

Санкт-Петербург. 15 марта.

Стадион: «Санкт-Петербург». 44092 зрителей.

Судья: Даниэль Орсато (Италия)

«Зенит»: Лунев, Смольников (Полоз, 85), Мевля, Иванович, Кришито, Ригони (Ерохин, 90), Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин (Заболотный, 8).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан (Конате, 46), Бернардо, Демме (Ильзанкер, 71), Брума, Кейта, Форсберг, Огустен (Поульсен, 90), Вернер.

Голы: 0:1 — Огустен (22), 1:1 — Дриусси (45).

Нереализованный пенальти: Вернер (82 — вратарь).

Предупреждения: Демме (10), Орбан (25), Кришито (38), Смольников (62), Мевля (82).

9 (4) удары (в створ) 5 (3)

13 фолы 10

7 угловые 4

4 офсайды 6

48% владения мячом 52%

У «Зенита» была хорошая возможность пройти дальше. Минимальное поражение на выезде вселял огромную надежду на это. Но «РБ Лейпциг» был слишком мотивирован. Амбициозной и молодой команде нужны призовые места в турнирах. «Лейпциг» доказывает это и в лиге, и в еврокубках. Игра в Санкт-Петербурге не стала исключением. Уже к 22-й минуте Огустен поразил ворота Лунева, а Дриусси ответил на это прекрасным ударом в створ. «Зенит» давил «РБ Лейпциг», но немцы хорошо отыграли в защите. Ничья. Команда Ральфа Хазенхюттля идет дальше.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»