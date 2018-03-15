Лига Европы, 1/8 финала. «Зенит» играет вничью с «РБ Лейпциг» в ответном матче

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Питерский «Зенит» принимал «РБ Лейпциг» во ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра завершилась вничью, но команда Роберто Манчини не прошла дальше по разнице двух матчей.

Лига Европы. 1/8 финала. 

ЗЕНИТ — РБ ЛЕЙПЦИГ – 1:1 (1:1)
Санкт-Петербург. 15 марта.
Стадион: «Санкт-Петербург». 44092 зрителей.
Судья: Даниэль Орсато (Италия)
«Зенит»: Лунев, Смольников (Полоз, 85), Мевля, Иванович, Кришито, Ригони (Ерохин, 90), Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин (Заболотный, 8).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан (Конате, 46), Бернардо, Демме (Ильзанкер, 71), Брума, Кейта, Форсберг, Огустен (Поульсен, 90), Вернер.
Голы: 0:1 — Огустен (22), 1:1 — Дриусси (45).
Нереализованный пенальти: Вернер (82 — вратарь).
Предупреждения: Демме (10), Орбан (25), Кришито (38), Смольников (62), Мевля (82).
9 (4) удары (в створ) 5 (3)
13 фолы 10
7 угловые 4
4 офсайды 6
48% владения мячом 52%
У «Зенита» была  хорошая возможность пройти дальше. Минимальное поражение на выезде вселял огромную надежду на это. Но «РБ Лейпциг» был слишком мотивирован. Амбициозной и молодой команде нужны призовые места в турнирах. «Лейпциг» доказывает это и в лиге, и в еврокубках. Игра в Санкт-Петербурге не стала исключением. Уже к 22-й минуте Огустен поразил ворота Лунева, а Дриусси ответил на это прекрасным ударом в створ. «Зенит» давил «РБ Лейпциг», но немцы хорошо отыграли в защите. Ничья. Команда Ральфа Хазенхюттля идет дальше.

Фото: Еженедельник «Футбол»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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