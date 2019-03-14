Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Краснодар» упустил победу над «Валенсией»

«Краснодар» на домашней арене не смог обыграть «Валенсию». Гол на выезде позволил испанскому клубу выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

КРАСНОДАР (РОССИЯ) — ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) – 1:1 (0:0).

Краснодар. 14 марта. 35 000 зрителей.

Стадион: «Краснодар».

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Петров (Сулейманов, 75), Газинский, Ольссон, Перейра (Таранов, 90), Классон, Вандерсон, Ари (Стоцкий, 30).

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Габриэл, Гайя, Васс, Кондогбиа, Солер (Гамейро, 88), Черышев, Коклен, Мина (Гедеш, 70), Собрино (Родриго, 58).

Голы: 1:0 – Судейманов (85).

Предупреждения: Кондогбиа (15), Перейра (30), Солер (75), Газинский (78).

14 (4) удары (в створ) 10(4)

16 фолы 12

7 угловые 2

4 офсайды 0

57 % владения мячом 43

В первом тайме команды не смогли отметиться результативными действиями. Ари забил гол, но перед ударом подыграл рукой. Проблем команде Мурада Мусаева добавила вынужденная замена нападающего на Стоцкого. В середине тайма «Валенсия» могла открыть счет, но Сафонов отбил удар Солера. Во втором тайме «Краснодар» мог выйти вперед, удар Перейры отбил Нето. Испанский клуб ответил ударом Габриэла, мяч пролетел рядом со штангой. «Краснодар» открыл счет за пять минут до конца встречи благодаря удару Сулейманова. В дополнительное время испанский клуб сравнял счет, мяч забил Гедеш. Испанский клуб в четвертый раз выходит в четвертьфинал турнира.

Первый матч: «Валенсия» — «Краснодар» 2:1

Фото: твиттер Лиги Европы УЕФА

Источник: еженедельник «Футбол»