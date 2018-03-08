Лига Европы, 1/8 финала. ЦСКА минимально проиграл «Лиону»

ЦСКА провел первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона». Команда Виктора Гончаренко уступила «львам» с минимальным счетом.

Лига Европы. 1/8 финала.

ЦСКА — ЛИОН – 0:1 (0:0)

Москва. 8 марта.

Стадион: «ВЭБ-Арена».

Судья: Матеу Лаос (Испания).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Натхо, Миланов (Витиньо, 73), Кучаев, Дзагоев (Бистрович, 82), Головин, Муса (Чалов, 87).

«Лион»: Лопеш, Марсело, Морель, Тете, Марсал, Ауа, Альваро, Тусар, Траоре (Корне, 76), Депай (Маолида, 85), Мариано (Менди, 89).

Гол: 0:1 — Марсело (68).

Предупреждения: Набабкин (30), Натхо (59), Тусар (88), Корне (90).

10 (9) удары (в створ) 11 (7)

17 фолы 12

4 угловые 3

3 офсайды 2

55 % владения мячом 45

Первый тайм остался за «армейцами»: несколько моментов создал Головин, но голкипер гостей Лопеш действовал уверенно. Во второй же 45-минутке ситуация на поле кардинально изменилась, ведь инициатива перешла к игрокам «Лиона». Депай и Траоре стали больше действовать в чужой штрафной, а завершилось давление французов голом в исполнении Марсело на 68-й минуте: 30-летний бразилец сумел замкнуть навес Депая головой. В оставшееся время российский клуб пытался создать грамотную атаку, но Витиньо и его партнеры не смогли «взломать» оборону «Лиона». Ответная встреча противостояния состоится 15 марта в Лионе, ее начало запланировано на 23:05 по московскому времени.

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»