Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» проиграл «РБ Зальцбургу», но прошел в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «РБ Зальцбург» принимал «Марсель». Французы проиграли, но прошли в финал, где сыграют с «Ателтико».

Лига Европы. 1/2 финала.

РБ ЗАЛЬЦБУРГ — МАРСЕЛЬ — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0, 0:1).

Вальс-Зиценхайм. 4 мая.

Стадион «Ред Булл Арена». 15628 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Россия).

«РБ Зальцбург»: Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Чалета-Цар, Рамальо, Ляйнер, Бериша, Самассеку, Айдара, Шлагер (Минамино, 84), Гульбрандсен (Хичан, 69), Даббур.

«Марсель»: Пеле, Амави, Рами, Сансон (Роланду 101), Окампос, Товен, Луис Густаво, Лопес (Замбо, 65), Пайет, Жермен (Нйие, 84), Сарр.

Голы: 1:0 — Хайдара (53), 2:0 — Сарр (65 — автогол), 2:1 — Роланду (116).

Предупреждения: Сарр (35), Лопес (39), Рами (57), Хайдара (75), Жермен (77), Пайе (85), Рамальо (86), Чалета-Цар (94), Амави (100), Пеле (120).

Удаление: Хайдара (119).

11 (6) удары (в створ) 11 (2)

20 фолы 15

8 угловые 9

2 офсайды 1

51 % владения мячом 49

«Марсель» в первом матче обеспечил себе комфортный счет. Победа 2:0 оставляла французам большие шансы во втором матче, но «РБ Зальцбург» дал отпор. Первый тайм оказался безголевым, но во втором хозяева взяли инициативу в свои руки. На 53-й минуте Амаду Хайдара на дриблинге обыграл соперника, продемонстрировав отличную технику, и забил шикарный гол в ворота Йоанна Пеле. Позже, на 65-й минуте Буна Сарр допустил чудовищную ошибку, забив в свои ворота. Основное время завершилось со счетом 2:0, игра перешла в овертайм. В первом тайме дополнительного времени команды играли на равных, но команда из Венеции выглядела лучше, на 99-й минуте Дуйе Чалета-Цар пробил головой по воротам, но вратарь гостей спас свою команду шикарным сейвом. Во втором тайме, на 116-й минуте, гости смогли забить победный гол, автором мяча стал португалец Роланду. «Марсель» отправляется в финал, где сыграет с «Атлетико», который выиграл у «Арсенала» со счетом 1:0.

Фото: Официальный твиттер «Марселя»

Источник: еженедельник «Футбол»