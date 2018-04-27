Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» победил «РБ Зальцбург»

На стадионе «Велодром» состоялся первый полуфинальный матч Лиги Европы между местным «Марселем» и «РБ Зальцбург». Победу одержал клуб из Франции.

Лига Европы. 1/2 финала

МАРСЕЛЬ — РБ ЗАЛЬЦБУРГ — 2:0 (1:0)

Марсель. 26 апреля.

Стадион «Велодром». 62312 зрителей

Судья: Уильям Коллам (Шотландия).

«Марсель»: Пеле, Амави, Рами, Сансон, Густаво, Лопес (Н’Джие, 60), Пайет, Окампо (Ангисса, 52), Товен (Жермен, 81), Сарр, Митроглу.

«РБ Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Рамальо, Чалета-Цар, Ляйнер, Самассеку, Айдара (Ябо, 81), Вольф (Шлагер, 68), Бериша, Даббур, Чан (Гульбрандсен, 60).

Голы: 1:0 — Товен (15), 2:0 — Н’Джие (63).

Предупреждения: Лопес (20), Вольф (22), Митроглу (90).

7 (5) удары (в створ) 11 (6)

10 фолы 16

1 угловые 3

1 офсайды 0

47 % владения мячом 53

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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