Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» потерпел минимальное поражение от «Селтика» в Шотландии

«Зенит» последним из российских клубов проводил свой матч в Лиге Европы против «Селтика». Сине-бело-голубые не смогли сдержать натиск хозяев и уступили с минимальным счетом.

Лига Европы. 1/16 финала

СЕЛТИК – ЗЕНИТ – 1:0 (0:0).

Глазго. 15 февраля.

Стадион: «Селтик Парк».

Судья: Дамир Скомина (Словения).

«Селтик»: де Врис, Лустиг, Аер, Шимунович, Тирни, Нтшам, Куасси (Мусонда, 73), Браун, Макгрегор, Форрест, Дембеле (Эдуард, 84).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев (Краневиттер, 62), Ерохин, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

Голы: 1:0 — Макгрегор (78).

Предупреждения: Кузяев (36), Нтшан (56), Кришито (64), Куасси (73), Смольников (76), Паредес (83), Браун (83), Дембеле (84), Лустиг (85), Краневиттер (87).

8 (4) удары (в створ) 4 (2)

16 фолы 14

8 угловые 3

3 офсайды 2

60 % владения мячом 40

Сине-бело-голубые, которые на сборах наигрывали схему 4-4-2, на первый официальный поединок в 2018 году вышли в сочетании 4-3-3. Команды начали матч на высоких скоростях, и до середины первого тайма игра шла на встречных курсах. Позже хозяева взяли мяч под свой контроль и давили петербуржцев, в обороне которых царила неуверенность. Однако они смогли устоять до свистка на перерыв.

Вторая половина половина встречи прошла в более спокойном ключе. Под конец матча «Селтику» удалась быстрая атака, в результате которой Макгрегор с линии вратарской прошил ворота Лунева. Исход противостояния решится через неделю в Санкт-Петербурге.

Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»