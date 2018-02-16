Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» потерпел минимальное поражение от «Селтика» в Шотландии

«Зенит» последним из российских клубов проводил свой матч в Лиге Европы против «Селтика». Сине-бело-голубые не смогли сдержать натиск хозяев и уступили с минимальным счетом.
Лига Европы. 1/16 финала
СЕЛТИК – ЗЕНИТ – 1:0 (0:0).
Глазго. 15 февраля.
Стадион: «Селтик Парк».
Судья: Дамир Скомина (Словения).
«Селтик»: де Врис, Лустиг, Аер, Шимунович, Тирни, Нтшам, Куасси (Мусонда, 73), Браун, Макгрегор, Форрест, Дембеле (Эдуард, 84).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев (Краневиттер, 62), Ерохин, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.
Голы: 1:0 — Макгрегор (78).
Предупреждения: Кузяев (36), Нтшан (56), Кришито (64), Куасси (73), Смольников (76), Паредес (83), Браун (83), Дембеле (84), Лустиг (85), Краневиттер (87).
8 (4) удары (в створ) 4 (2)
16 фолы 14
8 угловые 3
3 офсайды 2
60 % владения мячом 40
Сине-бело-голубые, которые на сборах наигрывали схему 4-4-2, на первый официальный поединок в 2018 году вышли в сочетании 4-3-3. Команды начали матч на высоких скоростях, и до середины первого тайма игра шла на встречных курсах. Позже хозяева взяли мяч под свой контроль и давили петербуржцев, в обороне которых царила неуверенность. Однако они смогли устоять до свистка на перерыв.
Huge win! 🙌 #CELZEN #UEL pic.twitter.com/n7iwZT98Hc
— Celtic Football Club (@CelticFC) February 15, 2018
Вторая половина половина встречи прошла в более спокойном ключе. Под конец матча «Селтику» удалась быстрая атака, в результате которой Макгрегор с линии вратарской прошил ворота Лунева. Исход противостояния решится через неделю в Санкт-Петербурге.
Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»
Источник: Еженедельник «Футбол»