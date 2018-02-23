Лига Европы, 1/16 финала. «Спартак» на выезде одолел «Атлетик», но вылетел из еврокубков

В Бильбао завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком». Красно-белые одолели испанцев со счётом 2:1, но по сумме двух встреч не смогут пройти в плей-офф турнира.

АТЛЕТИК — СПАРТАК — 1:2 (0:1)

Бильбао, Испания. 22 февраля.

Стадион «Сан-Мамес».

Судья: Тобиас Штилер (Германия).

«Атлетик»: Эррерин, Саборит, Этчейта, Альварес Лопес, Лекуэ, Итурраспе, Рико (Сан-Хосе, 54), Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски (Кутепов, 11), Ещенко, Пашалич (Мельгарехо, 74), Глушаков, Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.

Голы: 1:0 — Адриано (44), 1:1 — Этчейта (57), 2:1 — Мельгарехо (85)

Предупреждения: Боккетти (31), Ещенко (67), Глушаков (80), Сан-Хосе (88), Адурис (90+3), Комбаров (90+4).

8 (4) удары (в створ) 11 (4)

7 фолы 17

4 угловые 4

4 офсайды 1

50 % владения мячом 50

Первый матч — 3:1

На выезде российской команде нужно было забивать, как минимум, три мяча. И первый спартаковцам удалось положить в сетку уже в концовке первого тайма: Комбаров выдал передачу на Адриано, который головой точно пробил в угол. После перерыва хозяева пошли в атаку, и к 60-й минуте их старания увенчались успехом — Этчейта сравнял счет. На 87-й минуте отличился Мельгарехо, но этот гол уже не спасал команду Карреры. Как и в первой игре, «Спартак» выглядел лучше соперника, но реализация и удача были не на стороне красно-белых. За два матча «Атлетик» забил четыре гола 14 ударами, «Спартаку» на три мяча потребовалось на 15 ударов больше. Красно-белые прекращают свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»