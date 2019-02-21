Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Краснодар» выбил «Байер» в Леверкузене с помощью гола на выезде

«Краснодар» в Леверкузене сыграл вничью с «Байером». Гол на выезде позволил команде Мурада Мусаева пройти в следующую стадию.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

БАЙЕР (ГЕРМАНИЯ) — КРАСНОДАР (РОССИЯ) — : (0:0).

Леверкузен. 21 февраля.

Стадион: «Бай Арена».

Судья: Гедиминас Мажейка (Литва).

«Байер»: Градецки, Та, Драгович, Вайзер, Венделл, Арангис, Хаверц (Баумгартлингер, 66), Брандт, Бэйли, Фолланд, Аларио.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Ольссон (Газинский, 61), Перейра, Вандерсон, Классон (Стоцкий, 78), Игнатьев (Сулейманов, 70).

Голы: 0:1 — Сулейманов (84), 1:1 — Арангис (87).

Предупреждения: Ольссон (37), Драгович (42), Перейра (81).

20 (6) удары (в створ) 10 (3)

7 фолы 12

11 угловые 2

3 офсайды 0

65 % владения мячом 35

Обе команды с самого начала встречи стали играть в атакующий футбол. Сначала Игнатьев пробил по воротам Градецки, но мяч прилетел в руки вратарю немецкой команды. Затем удар нанес Бэйли, но мяч пролетел рядом со штангой. Российский клуб имел отличную возможность за пару минут до свистка на перерыв: Классон не смог переиграть Градецки, а на добивании швед пробил выше ворот. Начало второго тайма осталось за «Байером». Сложный удар Хаверца не без труда отбил Сафонов, затем повторный удар полузащитника пришелся рядом со штангой. Аларио едва не открыл счет, перебросив мяч через вратаря, но тот задел перекладину. «Краснодар» же реализовал свой шанс. Сулейманов отменно исполнил штрафной удар и забил важный гол на выезде за пять минут до конца основного времени. «Байер» отыгрался спустя две минуты благодаря точному удару Арангиса. За счет гола на выездном поле «Краснодар» смог пробиться в стадию 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч: «Краснодар» 0:0 «Байер»

Фото: твиттер клуба «Байер»

Источник: еженедельник «Футбол»