Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив» победил «Ниццу», уступая 0:2

Автор: Евгений Морозов 0

«Локомотив» вернулся в Европу, сделав это максимально красиво. Во Франции команда Юрия Семина одержала волевую победу.

Лига Европы. 1/16 финала.
НИЦЦА – ЛОКОМОТИВ – 2:3 (1:1)
Ницца. 15 февраля.
Стадион: «Стад де Нис»
Судья: Иштван Ковач (Румыния) 

«Ницца»: Бенитес, Данте, Коли, Марлон (Бюрне, 46), Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен (Менди, 82), Сери, Сент-Максимен, Плеа (Тамез, 70), Балотелли.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов (Рыбус, 46), Игнатьев, Денисов, Коломейцев (Фарфан, 46), Миранчук, Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 71).

Голы: 1:0 –  Балотелли (3), 2:0 –  Балотелли (28, с пенальти) , 2:1 – Фернандеш (45, с пенальти) , 2:2 – Фернандеш (69) , 2:3 – Фернандеш (77)
Предупреждения: Пейчинович (27)
Удаления: Коли (67)

13 (6) удары (в створ) 16 (9)
12 фолы 13
5 угловые 7
1 офсайды 3
42 % владения мячом 58

«Локомотив» вернулся в еврокубки, и, кажется, не хочет останавливаться. Команда Юрия Семина провела матч во Франции не без проблем, однако, вовремя сумев их осознать, собралась и одержала волевую победу.

Переломным моментом матча стало удаление в составе хозяев, после которого Мануэль Фернандеш и сделал победный хет-трик. Ответный матч между командами состоятся  22 февраля 2018 на стадионе «РЖД-Арена».

Фото: официальная страница «Локомотива»
Источник: еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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