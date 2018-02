Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив» победил «Ниццу», уступая 0:2

Сумасшедший матч и эмоции! Всех с победой! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #лигаевропы #локоницца

A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Feb 15, 2018 at 12:59pm PST