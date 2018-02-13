Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом официальном матче 2018 года

Автор: Никита Воробьев 0

ЦСКА провел первый официальный матч в 2018 году против сербской «Црвены Звезды» в рамках Лиги Европы. Армейцы не смогли сломить оборону соперника, и встреча закончилась безголевой ничьей.

Лига Европы. 1/16 финала.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ЦСКА – 0:0 (0:0)
Белград. 13 февраля.
Стадион: «Райко Митич – Црвена Звезда».
Судья: Павел Рачковски (Польша).
«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Бен Набуан, Радоньич (Срнич, 78), Пешич (Рачич, 85).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Вернблум, Васин, Фернандес, Кучаев, Головин, Дзагоев, Натхо, Витиньо (Чалов, 85), Муса.
Предупреждения: Березуцкий В. (20), Головин (22).

7 (2) удары (в створ) 14 (5)
фолы 9
угловые 9
2 офсайды 1
42 % владения мячом 58

«Црвена Звезда» принимала ЦСКА в присутствии своих болельщиков, несмотря на изначальную дисквалификацию стадиона УЕФА, которая впоследствии была отменена. В первом тайме команды показали интересный футбол, пытались много атаковать. Сербский клуб имел возможность открыть счет при выходе один на один, но Акинфеев не дрогнул. Вторая половина встречи прошла в такой же равной борьбе. Оба коллектива проводили свои последние матчи в декабре прошлого года, и ни у кого не хватило сил на последний штурм. Исход противостояния решится в ответном матче в Москве 21 февраля.

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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