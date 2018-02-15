Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» в Москве уверенно переиграл «Спартак»

«Спартак» впервые за семь лет стартовал в плей-офф еврокубков матчем с «Атлетиком». Испанцы взяли верх на российской командой со счетом 3:1.
Лига Европы. 1/16 финала.
СПАРТАК – АТЛЕТИК – 1:3 (0:3)
Москва. 15 февраля.
Стадион: «Открытие Арена».
Судья: Бенуа Бастьен (Франция).
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков (Ханни, 77), Фернандо, Промес, Зобнин, Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Адриано.
«Атлетик»: Эррерин, де Маркос, Альварес Лопес, Этчейта, Лекуэ, Итурраспе, Рико, Уильямс (Сабин, 85), Гарсия, Сусаета (Сан Хосе, 71), Адурис.
Голы: Адурис (22, 39), Рико (45+1), Адриано (60)
Предупреждения: Гарсия (15), Кутепов (37), Зобнин (55), Этчейта (56), Адриано (68)
20 (3) удары (в створ) 7 (3)
10 фолы 10
7 угловые 2
5 офсайды 3
63 % владения мячом 37
«Спартак» принимал на «Открытии Арене» испанский «Атлетик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. После первого тайма гости из Бильбао уже громили красно-белых 3:0: сделавший дубль Арис Адурис и Микель Рико без особых проблем переиграли защитника москвичей Кутепова. При этом по игре «Спартак» смотрелся ничуть не хуже, но мяч упрямо не хотел идти в ворота их соперника. Во второй половине встречи Луису Адриано удалось размочить счет на 63-й минуте. Теперь российской команде нужно отправляться на «Сан-Мамес» только за победой. Напомним, ответная игра пройдет 22 февраля в Испании.
Фото: официальный твиттер ФК «Спартак»
Источник: еженедельник «Футбол»