Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» в Москве уверенно переиграл «Спартак»

«Спартак» впервые за семь лет стартовал в плей-офф еврокубков матчем с «Атлетиком». Испанцы взяли верх на российской командой со счетом 3:1.

Лига Европы. 1/16 финала.

СПАРТАК – АТЛЕТИК – 1:3 (0:3)

Москва. 15 февраля.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков (Ханни, 77), Фернандо, Промес, Зобнин, Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Адриано.

«Атлетик»: Эррерин, де Маркос, Альварес Лопес, Этчейта, Лекуэ, Итурраспе, Рико, Уильямс (Сабин, 85), Гарсия, Сусаета (Сан Хосе, 71), Адурис.

Голы: Адурис (22, 39), Рико (45+1), Адриано (60)

Предупреждения: Гарсия (15), Кутепов (37), Зобнин (55), Этчейта (56), Адриано (68)

20 (3) удары (в створ) 7 (3)

10 фолы 10

7 угловые 2

5 офсайды 3

63 % владения мячом 37

«Спартак» принимал на «Открытии Арене» испанский «Атлетик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. После первого тайма гости из Бильбао уже громили красно-белых 3:0: сделавший дубль Арис Адурис и Микель Рико без особых проблем переиграли защитника москвичей Кутепова. При этом по игре «Спартак» смотрелся ничуть не хуже, но мяч упрямо не хотел идти в ворота их соперника. Во второй половине встречи Луису Адриано удалось размочить счет на 63-й минуте. Теперь российской команде нужно отправляться на «Сан-Мамес» только за победой. Напомним, ответная игра пройдет 22 февраля в Испании.

Фото: официальный твиттер ФК «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»