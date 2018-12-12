Состоялись встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Было проведено восемь игр.

Группа E

«Бенфика» — АЕК Афины — 1:0 (0:0)

(Гримальдо, 88)

«Аякс» — «Бавария» — 3:3 (0:0)

(Тадич, 61, 82 (с пенальти), Тальяфико, 90; Левандовски, 13, 86 (с пенальти), Коман, 90)

Группа F

«Шахтер»— «Лион» — 1:1 (1:0)

(Мораес, 22; Фекир, 65)

«Манчестер Сити» — «Хоффенхайм» — 2:1 (1:1)

(Сане, 45, 61; Крамарич, 16 (с пенальти))

Группа G

«Реал Мадрид» — ЦСКА — 0:3 (0:2)

(Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон,73)

«Виктория» — «Рома» — 2:1 (0:0)

(Коваржик, 62, Хоры, 72; Ундер, 68)

Группа H

«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (1:0)

(Солер, 17, Джонс, 47 (автогол); Рэшфорд, 87)

«Янг Бойз» — «Ювентус» — 2:1 (1:0)

(Оаро, 30, 68; Дибала, 80)

Стали известны команды, вышедшие в плей-офф Лиги чемпионов 18/19. Ими стали:

«Боруссия» Дортмунд Германия; «Атлетико» Мадрид, Испания; «Барселона», Испания; «Тоттенхэм Хотспур», Англия; «Пари Сен-Жермен» Париж, Франция; «Ливерпуль», Англия; «Порту», Португалия; «Шальке-04» Гельзенкирхен, Германия; «Бавария» Мюнхен, Германия; «Аякс» Амстердам, Нидерланды; «Манчестер Сити», Англия; «Лион», Франция; «Реал Мадрид», Испания; «Рома» Рим, Италия; «Ювентус» Турин, Италия; «Манчестер Юнайтед», Англия.

Также стали известны команды, занявшие 3-и места в группах Лиги чемпионов и вышедшие в плей-офф Лиги Европы 18/19. Ими стали:

«Брюгге», Бельгия; «Интер» Милан, Италия; «Наполи» Неаполь, Италия; «Галатасарай» Стамбул, Турция; «Бенфика» Лиссабон, Португалия; «Шахтер» Донецк, Украина; «Виктория» Пльзень, Чехия; «Валенсия», Испания.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»