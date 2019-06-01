Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем турнира

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм». «Красные» в шестой раз выиграли главный трофей европейского клубного футбола.

Лига чемпионов. Финал.

ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) — ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) — 0:2 (0:1)

Мадрид. 1 июня.

Стадион «Ванда Метрополитано». 63272 зрителя.

Судья: Дамир Скомина (Словения).

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90).

Голы: 0:1 — Салах (2, с пенальти), 0:2 — Ориги (87).

14 (9) удары (в створ) 10(5)

3 фолы 5

3 офсайды 2

8 угловые 9

58 % владения мячом 42

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»