Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем турнира

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм». «Красные» в шестой раз выиграли главный трофей европейского клубного футбола.

Лига чемпионов. Финал.
ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) — ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) — 0:2 (0:1)
Мадрид. 1 июня. 
Стадион «Ванда Метрополитано». 63272 зрителя.
Судья: Дамир Скомина (Словения).
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон Хын Мин, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90).
Голы: 0:1 — Салах (2, с пенальти), 0:2 — Ориги (87).

14 (9) удары (в створ) 10(5)
3 фолы 5
3 офсайды 2
8 угловые 9
58 % владения мячом 42

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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