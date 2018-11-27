Лига чемпионов. 5-й тур. ЦСКА уступил «Виктории»

В матче 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА принимал «Викторию» Пльзень. «Армейцы» проиграли со счетом 1:2.

Лига чемпионов. 5-й тур

ЦСКА — ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — 1:2 (1:0)

Москва. 27 ноября.

Стадион «Лужники». 65987 зрителей.

Судья: Данни Маккели (Голландия).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников (Ефремов, 46), Бистрович, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Сигурдссон, Чалов (Жамалетдинов, 80).

«Виктория Пльзень»: Грушка, Лимберски (Копиц, 46), Губник, Гейда, Ржезник, Прохазка, Грошовски, Коваржик, Чермак, Петржела (Гавель, 70), Хори (Ржезничек, 80).

Голы: 1:0 — Влашич (10 — с пенальти), 1:1 — Прохазка (56), 1:2 — Гейда (81).

Предупреждение: Обляков (13), Чалов (24), Губник (36), Грошовски (60), Копиц (90).

Незабитый пенальти: Прохазка (44).

12 (6) удары (в створ) 9 (7)

12 фолы 14

4 угловые 9

2 офсайды 4

54 % владения мячом 46

В самом начале встречи Щенников заработал пенальти, 11-метровый удар успешно реализовал Влашич. В конце первого тайма тот же Щенников нарушил правила в своей штрафной, и арбитр матча назначил пенальти в ворота ЦСКА, но Акинфееву удалось отразить удар. Гости смогли сравнять счет во втором тайме, автором стал Прохазка. Победу своей команде принес Гейда, который забил гол в концовке встречи.

Фото: ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»