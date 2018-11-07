Лига чемпионов. 4-й тур. ЦСКА уступил «Роме»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА принимал «Рому». Подопечные Виктора Гончаренко проиграли со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 4-й тур

ЦСКА — РОМА — 1:2 (0:1)

Москва. 7 ноября.

Стадион «Лужники». 70823 зрителя.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76), Влашич, Сигурдссон (Чернов, 64), Чалов.

«Рома»: Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Н’Зонзи, Флоренци (Жесус, 88), Л. Пеллегрини (Заниоло, 82), Д. Клюйверт (Ундер, 70), Джеко.

Голы: 0:1 — Манолас (4), 1:1 — Сигурдссон (51), 1:2 — Л. Пеллегрини (59).

Предупреждение: Мангуссон (30).

Удаление: Мангуссон (56).

11 (6) удары (в створ) 13 (7)

14 фолы 16

4 угловые 3

1 офсайды 1

49 % владения мячом 51

В самом начале первого тайма удалось отличиться «Роме». Автором стал Манолас, который головой пробил точно в ворота. Чуть позже проблем у ЦСКА стало больше. Защитник хозяев Фернандес получил серьезную травму, игрока унесли на носилках, а его заменил Щенников. ЦСКА сравнял счет во втором тайме, Сигурдссон, обойдя защитника, смог пробить точно в угол и сравнять счет. Эйфория была недолгой, через несколько минут Мангуссон получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку. В большинстве гостям удалось забить победный гол, Пеллегрини поразил ворота Акинфеева и принес победу своей команде.

Фото: Твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»