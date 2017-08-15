Лига, чемпионов, 4-й квалификационный раунд. ЦСКА добился победы над «Янг Бойз» на последних минутах

ЦСКА провел первый матч в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов. «Армейцы» отправились в гости к швейцарскому «Янг Бойз».

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд.

ЯНГ БОЙЗ — ЦСКА – 1:0 (0:0)

Берн. 15 августа.

Стадион: «Стад де Суисс Ванкдорф».

Судья: Давид Фернандес Борбалан (Испания)

«Янг Бойз»: фон Бальмос, Бенито, Мбабу, Касим, фон Берген, Бертоне, Раве (Фасснахт, 73), Саного, Сулеймани, Оаро, Ассале (Нсаме, 86).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, М. Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев (Миланов, 73), Витиньо, Чалов (Оланаре, 54, Натхо, 90).

Голы: 0:1 — Касим (в свои ворота).

Предупреждения: Дзагоев (33), Вернблум (43), Бертоне (47), фон Берген (90).

10 (3) удары (в створ) 10 (5)

21 фолы 16

4 угловые 4

2 офсайды 1

47 % владения мячом 53

В стартовом составе красно-синих вышел Василий Березуцкий, который проводил свой 500-й матч за ЦСКА. Именно он и его товарищи по обороне не давали швейцарцам создать опасных моментов на протяжении всего первого тайма, хоть и игра в основном проходила на половине поля гостей. Вторая часть встречи также проходила под диктовку «Янг Бойз», однако Акинфеев выручал свою команду: в частности, он сумел отбить мяч после опасного удара соперника в пределах штрафной площади. А в компенсированное время москвичи повели в счете: игрок хозяев Касим отдал пас головой на своего вратаря, который вышел из своиз ворот и не успел выбить мяч. ЦСКА одержал минимальную победу, ответная встреча будет проведена 23 августа.

Фото: Официальный твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»