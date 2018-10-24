Лига чемпионов. 3-й тур. «Локомотив» уступил «Порту» на «РЖД Арене»

«Локомотив» Юрия Семина в Москве встречался с «Порту» в Москве. Гости из Португалии одержали победу, забив два мяча в первом тайме.

Лига чемпионов. 3-й тур

ЛОКОМОТИВ — ПОРТУ — 1:3 (1:2)

Москва. 24 октября.

Стадион «РЖД Арена».

Судья: Бобби Мадден (Шотландия).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Крыховяк, И. Денисов, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер (Лысов, 81).

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес (Базур, 83), Браими (Лопес, 82), Корона (А. Перейра, 69), Марега.

Гол: 0:1 – Марега (26 – с пенальти), 0:2 – Эррера (35), 1:2 – Ан. Миранчук (38), 1:3 – Корона (47).

Нереализованный пенальти: Фернандеш (10 – вратарь).

Предупреждения: Эдер (26), О. Торрес (27), Баринов (50), Корона (59), Игнатьев (84).

Удаление: Кверквелия (76).

12 (7) удары (в створ) 11 (5)

14 фолы 15

3 угловые 2

2 офсайды 2

38 % владения мячом 62

Матч начался с владения мячом гостей: португальский клуб уже с первых минут заставил Гилерме вступить в игру. Команда Юрия Семина ответила атакой, после которой был назначен пенальти. Мануэл Фернандеш бил в угол, но Икер Касильяс угадал направление удара и отбил 11-метровый удар. «Локомотив» не пал духом и провел еще одну атаку, но усилиями защитников «Порту» удары Алексея Миранчука и Эдера были заблокированы. В середине тайма арбитр встречи Мадден повторно указал «на точку», но уже в штрафной «Локомотива». Муса Марега был точен. Команда Сержиу Консейсау увеличила отрыв в счете благодаря Эктору Эррере: мексиканец замкнул подачу Хесуса Короны. «Железнодорожники» нашли силы отквитать один мяч: Антон Миранчук пробил точно после передачи брата Алексея. Едва начался второй тайм, счет на табло снова изменился: Хесус Корона забил третий мяч в ворота Гилерме. «Локомотив» забил мяч, но арбитр зафиксировал офсайд. Команды продолжили играть в открытый футбол, одна из атак привела к фолу последней надежды Соломона Кверквелии. Спустя мгновение защитник увидел красную карточку. Команда Юрия Семина не нашла сил чтобы забить еще один гол.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Автор: еженедельник «Футбол»