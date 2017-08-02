Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. ЦСКА побеждает у АЕКа и выходит в 4-й квалификационный раунд ЛЧ

ЦСКА провел ответный матч в третьем раунде квалификации к Лиге чемпионов. «Армейцы» нанесли АЕКу минимальное поражение.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

ЦСКА — АЕК – 1:0 (0:0)

Москва. 2 августа.

Стадион: «ВЭБ-Арена». 25 937 зрителей.

Судья: Бенуа Мийо (Франция)

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 73), Головин (Миланов, 81), Витиньо, Чалов (Оланаре, 69).

АЕК: Анестис, Чигринский, Чосич, Враньеш, Бакасис, Лопеш, Симоеш (Галанопулос, 78), Юханссон, Манталос, Ливайя (Лазарос, 71), Клонаридис (Якумакис, 78)

Голы: 1:0 — Натхо (74).

Предупреждение: Враньеш (20), Манталос (33), Головин (38), Фернандес (59), Васин (68).

12 (3) удары (в створ) 9 (4)

7 фолы 14

1 угловые 7

1 офсайды 1

51 % владения мячом 49

Первый матч — 2:0

Ни один болельщик греков не приехал поддержать свою команду: фан-сектор АЕКа был пуст. Гости не испытывали давления у собственных ворот, однако и создать какие-либо моменты на чужой половине поля у игроков Хименеса не получалось. Лишь на 63-й минуте возник первый головой момент: полузащитник «двухглавых орлов» Юханссон нанес мощный удар с 25 метров, и только Акинфеев потащил мяч из «девятки». Позже случилась курьезная ситуация: после ошибки Васина футболист греческого клуба выходил один на один с вратарем ЦСКА. В результате верховой борьбы Акинфеев нанес неумышленный удар сопернику кулаком в голову, однако судья не назначил пенальти. Счет был открыт Бибрасом Натхо: через несколько минут после выхода на замену израильтянин переправил мяч через ленту ворот гостей после углового удара. За несколько минут до финального свистка Фернандес увеличил преимущество красно-синих, но арбитр отменил гол из-за спорной игры рукой в исполнении бразильца. Под конец встречи Акинфеев получил поверждение колена в результате неудачного столкновения, однако Игорь доиграл матч до конца. В итоге итоге ЦСКА выходит в раунд плей-офф, своего соперника по заключительному квалификационному этапу еврокубка москвичи узнают в пятницу.

Фото: Официальный твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»