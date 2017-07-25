Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. ЦСКА одержал победу на выезде

Завершился первый квалификационный матч ЦСКА. «Армейцы» одержали победу.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

АЕК — ЦСКА – 0:2 (0:1)

Афины. 25 июля.

Стадион: «Спирос Луис». 25 937 зрителей.

Судья: Марко Фриц (Германия)

АЕК: Анестис, Враньеш, Чигринский, Родриго Гало, Христодулопулос (Родригес, 70), Юханссон, Манталос, Айдаревич, Ливая (Алмейда, 60), Симойнш (Клонаридис, 60), Бакакис.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Чалов (Макаров, 87), Дзагоев (Натхо, 75), Головин (Миланов, 84), Витиньо.

Голы: 0:1 – Дзагоев (45), 0:2 – Вернблум (56).

Предупреждение: Родригес (90).

12 (3) удары (в створ) 9 (4)

7 фолы 14

1 угловые 7

1 офсайды 1

51 % владения мячом 49

ЦСКА подошел к первой квалификационной игре фаворитом: АЕК всего пару лет назад выступал в третьем греческом дивизионе из-за финансовых проблем. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но Алан Дзагоев решил иначе, отправив в ворота греков мяч уже в добавленное время. Во второй половине игры московский клуб усилил напор: и снова после углового Понтус Вернблум удвоил счет. Ну и важная дата в российском футболе: Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 44 матча. В результате — уверенная победа ЦСКА, ответная игра состоится 2 августа в Москве.

Фото: Официальный твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»