Лига чемпионов 2018/19. 27 ноября. Результаты дня

Состоялись встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Один из матчей проводил ЦСКА.
Группа E
АЕК — «Аякс» — 0:2 (0:0)
(Тадич, 68 — с пенальти, 72).
«Бавария» — «Бенфика» — 5:1 (3:0)
(Роббен, 13, 30, Левандовски, 36, 51, Рибери, 76; Фернандеш, 46).
Группа F
«Лион»— «Манчестер Сити» — 2:2 (0:0)
(Корне, 55, 81; Лапорт, 62, Агуэро, 83).
«Хоффенхайм» — «Шахтер» — 2:3 (2:2)
(Крамарич, 17, Цубер, 40; Исмаили, 13, Тайсон, 15, 90).
Группа G
ЦСКА — «Виктория» — 1:2 (1:0)
(Влашич, 10 — с пенальти; Прохазка, 56, Гейда, 81).
«Рома» — «Реал» — 0:2 (0:0)
(Бэйл, 47, Васкес, 60).
Группа H
«Ювентус» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
(Манджукич, 59).
«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 1:0 (0:0)
(Феллайни, 90).
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»