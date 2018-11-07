Лига чемпионов — 2018/19. 7 ноября. Результаты дня

Состоялись встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Было проведено восемь игр.
Группа E
«Бавария» — АЕК Афины — 2:0 (1:0)
(Левандовски, 31 (с пенальти), 71)
«Аякс» — «Бенфика» — 1:1 (1:0)
(Жонас, 29; Тадич, 61)
Группа F
«Лион»— «Хоффенхайм» — 2:2 (2:0)
(Фекир, 19, Ндомбеле, 28; Крамарич, 65, Кадержабек, 90)
«Манчестер Сити» — «Шахтер» — 6:0 (2:0)
(Сильва, 13, Жезус, 24, 72 (с пенальти), 90, Стерлинг, 49, Марез, 84 )
Группа G
ЦСКА — «Рома» — 1:2 (0:1)
(Сигурдссон, 50; Манолас, 4, Пеллегрини, 59)
«Виктория» — «Реал Мадрид» — 0:5 (0:4)
(Бензема, 21, 37, Каземиро, 23, Бэйл, 40, Кроос, 67)
Группа H
«Валенсия» — «Янг Бойз» — 3:1 (2:1)
(Мина, 14, 42, Солер, 56; Ассале, 37)
«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1:0)
(Роналду, 65; Мата, 86, Бонуччи, 90 (автогол))
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»