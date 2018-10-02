Лига чемпионов 2018/19, 2 октября. Результаты дня

Состоялись первые встречи второго тура в групповом этапе Лиги чемпионов. Было проведено восемь игр.

Группа E

«Бавария» — «Аякс» — 1:1 (1:1)

(Хуммельс, 4; Мазрауи, 22).

АЕК Афины — «Бенфика» — 2:3 (0:2)

(Клонаридис, 53, Клонаридис, 63; Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74).

Группа F

«Лион» — «Шахтер» — 2:2 (0:1)

(Дембеле, 70, Дюбуа, 72; Мораес, 44, Мораес, 55).

«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:1)

(Бельфодиль, 1; Агуэро, 8, Сильва, 87).

Группа G

ЦСКА — «Реал» — 1:0 (1:0)

(Влашич, 2).

«Рома» — «Виктория» — 5:0 (2:0)

(Джеко, 3, Джеко, 40, Ундер, 64, Клюйверт, 73, Джеко, 90).

Группа H

«Ювентус» — «Янг Бойз» — 3:0 (2:0)

(Дибала, 6, Дибала, 33, Дибала, 55).

«Манчестер Юнайтед» — «Валенсия» — 0:0.

Напомним, завтра пройдет второй игровой день в Лиге чемпионов. В 19:55 по московскому времени «Локомотив» на своем поле сыграет против немецкого «Шальке».

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»