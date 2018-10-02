Лига чемпионов 2018/19, 2 октября. Результаты дня

Состоялись первые встречи второго тура в групповом этапе Лиги чемпионов. Было проведено восемь игр.
Группа E
«Бавария» — «Аякс» — 1:1 (1:1)
(Хуммельс, 4; Мазрауи, 22).
АЕК Афины — «Бенфика» — 2:3 (0:2)
(Клонаридис, 53, Клонаридис, 63; Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74).
Группа F
«Лион» — «Шахтер» — 2:2 (0:1)
(Дембеле, 70, Дюбуа, 72; Мораес, 44, Мораес, 55).
«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:1)
(Бельфодиль, 1; Агуэро, 8, Сильва, 87).
Группа G
ЦСКА — «Реал» — 1:0 (1:0)
(Влашич, 2).
«Рома» — «Виктория» — 5:0 (2:0)
(Джеко, 3, Джеко, 40, Ундер, 64, Клюйверт, 73, Джеко, 90).
Группа H
«Ювентус» — «Янг Бойз» — 3:0 (2:0)
(Дибала, 6, Дибала, 33, Дибала, 55).
«Манчестер Юнайтед» — «Валенсия» — 0:0.
Напомним, завтра пройдет второй игровой день в Лиге чемпионов. В 19:55 по московскому времени «Локомотив» на своем поле сыграет против немецкого «Шальке».
Фото: пресс-служба ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»