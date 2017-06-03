Лига чемпионов-2016/17. Финал. «Ювентус» — «Реал». Стартовые составы

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига Чемпионов

Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов. Главные тренеры «Реала» и «Ювентуса» выбрали 11 футболистов, которые выйдут на поле со стартовых минут.

«Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.

«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.

Напомним, финальная встреча еврокубка состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет в столице Уэльса — Кардиффе.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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