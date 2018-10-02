Лига чемпионов. 2-й тур. ЦСКА в домашнем матче обыграл «Реал»

В матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА московский ЦСКА принимал «Реал Мадрид». Со счетом 1:0 победу одержал российский клуб.

Лига чемпионов. 2-й тур

ЦСКА — РЕАЛ МАДРИД — 1:0 (1:0)

Москва. 2 октября.

Стадион «Лужники». 71 811 зрителей

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Ахметов, Бийол, Дзагоев (Ефремов, 65), Обляков (Кырнац,90), Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Регилон, Варан, Начо, Каземиро (Модрич, 58), Себальос, Кроос, Асенсио, Васкес (Мариано, 58), Бензема.

Гол: 1:0 — Влашич (2).

Предупреждения: Бийол (66), Акинфеев (90)

Удаление: Акинфеев (90)

8 (3) удары (в створ) 27 (4)

14 фолы 6

4 угловые 6

1 офсайды 2

31 % владения мячом 69

В самом начале встречи ЦСКА забил быстрый гол — после ошибки полузащитника мадридцев Крооса мяч подхватил Влашич и после спринта точно пробил в нижний угол ворот. Первый тайм прошел в попытках испанского клуба сравнять счет, ЦСКА, в свою очередь, успешно защищался и провел несколько опасных контратак. Незадолго до свистка на перерыв поле покинул получивший травму защитник «Реала» Карвахаль, его заменил Одриосола. Во второй половине игры «армейцы» значительно улушили свою игру в атаке и периодически делали опасные подходы к штрафной соперника, в то же время успешно отражая атаки «сливочных». В конце матча за разговоры с арбитром две желтые карточки подряд получил вратарь московского клуба Акинфеев. ЦСКА, проводивший свой 100-й матч в Кубке/Лиге чемпионов, благодаря слаженной обороне и игре на контратаках со счетом 1:0 обыграл испанский «Реал Мадрид» и возглавил группу G Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: оф. сайт футбольного клуба ЦСКА