Лига чемпионов. 2-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»

На стадионе «Открытие Арена» состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». Красно-белые сыграли вничью с пятикратным обладателем трофея.

Лига чемпионов. 2-й тур.

СПАРТАК – ЛИВЕРПУЛЬ – 1:1 (1:1)

Москва. 26 сентября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Клеман Турпен (Франция).

«Спартак»: Ребров (Селихов, 68), Джикия, Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко, Попов (Мельгарехо, 85), Пашалич, Фернандо, Самедов (Роша, 90), Луис Адриано.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Вейналдум, 73), Коутиньо, Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино.

Голы: 1:0 – Фернандо (23), 1:1 – Коутиньо (31).

Предупреждения: Джан (7), Боккетти (46), Фирмино (75).

3 (2) удары (в створ) 14 (8)

12 фолы 11

2 угловые 5

0 офсайды 3

39 % владения мячом 61

Спустя 15 лет «Спартак» вновь привез в Москву английский «Ливерпуль». Инициатива, как и ожидалось, была на стороне гостей, часто угрожающим воротам Реброва. Во втором тайме вратарь получил травму и покинул поле.

Однако первыми гол забили красно-белые – в результате техничного удара Фернандо со штрафного.

«Мерсисайдцы» сравняли счет в стиле «Спартака» лучших времен: сыграв в стеночку с партнером, Коутиньо вышел к воротам и уверенно переправил мяч в сетку.

Первый матч на «Открытие Арене» в основной стадии Лиги чемпионов завершился для «Спартака» результативной ничьей.

Фото: Официальный твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»