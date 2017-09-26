Лига чемпионов. 2-й тур. Результаты матчей

Завершился первый день второго тура Лиги чемпионов. «Реал» обыграл «Боруссию», «Порту» разгромил «Монако», а Харри Кейн и Бен-Йеддер оформили по хет-трику.

«Спартак» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:1 (1:1)

(Фернандо, 23, Коутиньо, 31).

«Севилья» (Испания) – Марибор (Словения) – 3:0 (2:0)

(Бен-Йеддер, 27, Бен-Йеддер, 38, Бен-Йеддер, 83 — с пенальти).

«Наполи» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 3:1 (1:0)

(Инсинье, 7, Мертенс, 49, Кальехон, 70, Амрабат, 90).

«Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтер» (Украина) – 2:0 (0:0)

(Де Брейне, 48, Стерлинг, 90).

«Бешикташ» (Турция) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 2:0 (2:0)

(бабель, 11, Талиска, 43).

«Монако» (Монако) – «Порту» (Португалия) – 0:3 (0:1)

(Абубакар, 31, Абубакар, 69, Лаюн, 89).

«Боруссия Дортмунд» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания) – 1:3 (0:1)

(Бэйл, 18, Роналду, 49, Обамеянг, 54, Роналду, 79).

АПОЭЛ (Кипр) – «Тоттенхэм» (Англия) – 0:3 (0:1)

(Кейн, 39, Кейн, 62, Кейн, 67).

Фото: Официальный твиттер ФК «Боруссия»

Источник: Еженедельник «Футбол»