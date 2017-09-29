Лига Европы. 2-й тур. Результаты матчей

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Состоялись первые 10 встреч второго тура Лиги Европы. Оба российских клуба добились побед.

Зенит

«Астана» – «Славия» П – 1:1 (1:1)

(Томасов, 42 – Нгаду-Нгаджуй, 18)

БАТЭ – «Арсенал» Л – 2:4 (1:3)

(Иванич, 28, Гордейчук, 67 – Уолкотт, 9, 22, Холдинг, 25, Жиру, 49 (пен))

«Зенит» – «Реал Сосьедад» – 3:1 (2:1)

(Ригони, 5, Кокорин, 24, 60 – Льоренте, 41)

«Кельн» – «Црвена Звезда» – 0:1 (0:1)

(Боакье, 30)

«Атлетик Б» – «Заря» – 0:1 (0:1)

(Харатин, 26)

«Милан» – «Риека» – 3:2 (1:0)

(Андре Силва, 14, Мусаккио, 53,Кутроне, 90 – Акости, 84, Элез, 90 (пен))

«Эвертон» – «Аполлон» – 2:2 (1:1)

(Руни, 21, Влашич, 66 – Сардинеро, 12, Юсте, 88)

«Партизан» – «Динамо» К – 2:3 (2:0)

(Ожегович, 34, Тавамба, 42 – Мораес, 54 (пен), 84, Буяльский, 68)

«Лион» – «Аталанта» — 1:1 (1:0)

(Траоре, 45 – Гомес, 57)

«Локомотив» – «Фастав» – 3:0 (3:0)

(Фернандеш, 2 (пен), 6, 17)

 

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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